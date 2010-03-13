به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حسن قاسمی ظهر شنبه در مراسم معارفه دادستان جدید شهرستان قزوین که در سالن اجتماعات دادگستری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان در پنج شهرستان 19 مجتمع قضایی، 42 شعبه دادگاه عمومی، 34 شعبه دادیاری و بازپرسی، دو شعبه دادگاه انقلاب و هشت شعبه دادگاه تجدیدنظر با 120 پرسنل قضایی و 400 پرسنل اداری دارد.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تا 15 اسفند ماه امسال موجودی پرونده‌های دادسرای عمومی و انقلاب قزوین 4 هزار و 971 فقره در ابتدای سال جاری بوده که تاکنون 41 هزار و 500 فقره پرونده نیز وارد سیستم قضایی شده و از این تعداد به 89 درصد آنها رسیدگی شده است.



قاسمی میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرای عمومی و انقلاب قزوین را 47 روزاعلام کرد و اظهار داشت: برخی پرونده‌ها به دلیل حساسیت تا دو سال نیز طول می‌کشد.

وی تأکید کرد: میزان پرونده‌های دادگاه عمومی استان 72 هزار و 900 فقره بود که 77 درصد آن معادل 55 هزار و 414 فقره رسیدگی و مختومه شده است که میانگین زمان رسیدگی به این پرونده‌ها 93 روز بوده است.

رئیس کل دادگستری قزوین خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌های وارده 5.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

وی یادآور شد: پرونده‌های مربوط به مواد مخدر در ابتدای سال جاری، 959 فقره بوده که در طول سال 9 هزار و 21 فقره وارد شده که تعداد پرونده‌ها به 9 هزار و 780 فقره رسیده که در مجموعه 90 درصد مختومه شده است.

وی در پایان از خدمات محمد باقر الفت دادستان سابق قزوین تقدیر و تشکر کرد.