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۲۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۱۸

طی سال جاری؛

پرونده‌های وارده به دادگستری قزوین افزایش یافت

پرونده‌های وارده به دادگستری قزوین افزایش یافت

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری قزوین از افزایش 5.3 درصدی ورودی پرونده‌ها به دادگستری استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حسن قاسمی ظهر شنبه در مراسم معارفه دادستان جدید شهرستان قزوین که در سالن اجتماعات دادگستری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان در پنج شهرستان 19 مجتمع قضایی، 42 شعبه دادگاه عمومی، 34 شعبه دادیاری و بازپرسی، دو شعبه دادگاه انقلاب و هشت شعبه دادگاه تجدیدنظر با 120 پرسنل قضایی و 400 پرسنل اداری دارد.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تا 15 اسفند ماه امسال موجودی پرونده‌های دادسرای عمومی و انقلاب قزوین 4 هزار و 971 فقره در ابتدای سال جاری بوده که تاکنون 41 هزار و 500 فقره پرونده نیز وارد سیستم قضایی شده و از این تعداد به 89 درصد آنها رسیدگی شده است.
 
قاسمی میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرای عمومی و انقلاب قزوین را 47 روزاعلام کرد و اظهار داشت: برخی پرونده‌ها به دلیل حساسیت تا دو سال نیز طول می‌کشد.
 
وی تأکید کرد: میزان پرونده‌های دادگاه عمومی استان 72 هزار و 900 فقره بود که 77 درصد آن معادل 55 هزار و 414 فقره رسیدگی و مختومه شده است که میانگین زمان رسیدگی به این پرونده‌ها 93 روز بوده است.
 
رئیس کل دادگستری قزوین خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌های وارده 5.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
 
وی یادآور شد: پرونده‌های مربوط به مواد مخدر در ابتدای سال جاری، 959 فقره بوده که در طول سال 9 هزار و 21 فقره وارد شده که تعداد پرونده‌ها به 9 هزار و 780 فقره رسیده که در مجموعه 90 درصد مختومه شده است.
 
وی در پایان از خدمات محمد باقر الفت دادستان سابق قزوین تقدیر و تشکر کرد.
کد مطلب 1051020

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