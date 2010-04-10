خیرین هلال احمر در خارج از کشور ساماندهی می شوند

ماشاء الله پور طلوعی در گفتگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به اینکه پرچم جمعیت هلال احمر در همه جای دنیا سفید است اظهار داشت: در نظر داریم سال آینده خیرین ایرانی و غیر ایرانی را در خارج از کشور ساماندهی کنیم.

وی افزود: هم اکنون خیرین ایرانی مقیم خارج از کشور و خیرین غیر ایرانی در بحرانها و مراسمات ملی و مذهبی اعم از کمک به غزه، همای رحمت، فرشتگان رحمت و... کمکهای خود را از طریق سفارت ایران و یا کمیته صلیب سرخ و یا شماره حساب جمعیت هلال احمر ایران واریز کرده اند که در سال آینده این خیرین بر اساس نام، حرفه، نوع همکاری با جمعیت طبقه بندی و ساماندهی می شوند.

پورطلوعی در ادامه از تشکیل خانه های داوطلبان در خارج از کشور خبرداد و افزود: به منظور استفاده از تواناییهای داوطلبان و خیرین خارج از کشور در برنامه ها و اهداف بشر دوستانه سازمان، داوطلبان در خارج از کشور خانه های داوطلب ایجاد می شود.



