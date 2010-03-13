65 هزار نفر در استان مرکزی گواهینامه دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، کاظم مجتبایی عصر شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: در این مدت قبض های جریمه صادر شده 908 هزار برگ به ارزش 8.5 میلیارد تومان بوده است که بیشتر این جریمه ها مربوط به نبستن کمربند ایمنی بوده است.

وی به رویکرد اجتماعی نیروی انتظامی در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: در این زمینه هفت هزار و 850 نفر در سال 88 تحت پوشش مشاوره های اجتماعی نیروی انتظامی قرار گرفته اند و در خصوص شرکتهای هرمی نیز هفت باند مهم در استان که 14 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بودند، منهدم و در این ارتباط 350 نفر از گردانندگان این شرکت ها نیز دستگیر شدند.

مجتبایی از آغاز طرح نورزی نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: این طرح از 25 اسفند تا 15 فروردین ادامه دارد و در این راستا 100 مرکز انتظامی ثابت و 40 پایگاه انتظامی سیار در جاده ها، معابر و تفریح گاه ها به منظور برقراری امنیت مستقر خواهند شد.

وی افزود: در طرح نوروزی یک هزار گشت پیاده و بیش از 330 گشت سواره آماده تامین حفاظت از اماکن، سکونتگاه ها و تفرجگاه ها است ضمن اینکه علاوه بر این تعداد از 150 هزار همیار پلیس و پلیس یار نوجوان نیز در راستای فرهنگ سازی در جامعه و خانواده ها بهره گرفته خواهد شد.

مجتبایی ادامه داد: برای کاهش تخلفات جاده ای به تعدادی از مسئولین ادارات ضمن آموزش، قبض های یادداشت تخلف داده شده است تا با کنترل غیر محسوس با نیروی انتظامی همکاری کنند که با ارائه این قبض های برگ جریمه، برای رانندگان متخلف صادر می شود.



فرمانده انتظامی استان مرکزی از 20 گشت نامحسوس استان در جاده ها در طرح نوروزی خبر داد و افزود: امیدواریم با اقدامات انجام شده در نوروز امسال، فضایی همراه با امنیت و آرامش برای مردم استان فراهم شود.