عزاداری نماد ظلم ستیزی و شهادت طلبی است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت عصر شنبه در دیدار اعضای شورای های هیئت های مذهبی استان افزود: پایبند بودن به شعائر اسلامی در مناسبتهای مختلف و متناسب با اعیاد و عزاداریها نقطه عطف معرفی اسلام ناب محمدی (ص) است.

وی ادامه داد: ملت ایران، انقلاب اسلامی را با تاسی از روح بلند ظلم ستیزی که در هیئتهای مذهبی وجود دارد بنا کرده است.

آیت الله قربانی بر لزوم تامل در اشعار و مداحی ها تاکید کرد و اظهار داشت: در اشعار مختلف عزاداریها و مولودیها باید روحیه بلند خاندان پیامبر اکرم متبلور شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گیلان در این دیدار از شناسایی هزار و 700 هیئت مذهبی در استان خبر داد و گفت: شورای هیئتهای مذهبی در تمام شهرستانهای استان گیلان فعالیت دارند و از این پس برای تمام هیئتهای مذهبی شناسنامه صادر خواهد شد.

حجت الاسلام جمال یاری در ادامه از ایجاد انسجام و تعامل میان هیئتهای عزاداری و ادارات تبلیغات اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: ساماندهی و تشکیل ستاد شئون مناسبتهای فرهنگی در اولویت است.