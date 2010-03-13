شرکت های نفتی و گازی مکلف به جبران آلودگی های زیست محیطی شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، با تصویب مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر شنبه ، خرید کالا و خدمات از طریق بورس، بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاههای اجرائی بلامانع است. همچنین در اجراء قانون برگزاری مناقصات، ماده(17) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1389 ملغی‌الاثر می‌گردد.

بر اساس رای نمایندگان مجلس اختیارات هیئت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد(27) و (28) قانون مذکور به مواردی که معامله براساس مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

نمایندگان در بخش دیگری از تصمیم گیری های خود درباره بودجه 89 مصوب کردند که در مورد تصمیمات و آراء حل اختلاف دستگاههای اجرائی که در اجراء اصول (134) و (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا در اجراء قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است از محل جابه‌جایی اموال منقول دستگاه اجرائی یا بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و هزینه‌ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذینفع اضافه یا تهاتر نماید.

نمایندگان تصویب کردند که شرکتهای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که فعالیت آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست است به ویژه شرکتهای فعال در امور نفت و گاز مکلفند اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی‌های زیست‌محیطی را ازمحل منابع خود و با هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه نمایند.

