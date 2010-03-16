به گزارش خبرنگار مهر، کشتی ایران از زمستان سال 87 حرکت جدید خود را با رویکردی نو واستفاده از مربیان جوان و کارآموزده در هر دو رشته آزاد و فرنگی آغاز کرد. سال 1388 سال خوش یمنی برای کشتی ایران بود. سالی همراه با اتفاقات خوش برای ورزش اول کشور که می تواند گام‌های ابتدایی و محکمی برای المپیک 2012 لندن باشد.

کسب 108 مدال طلا، 85 مدال نقره و 140 مدال برنز در کلیه رقابت‌های جهانی، قاره‌ای و بین المللی، برگزاری 54 اردوی تدارکاتی برای تمامی تیم‌های ملی، چهار تورنمنت بین المللی داخلی با حضور 498 کشتی گیر داخلی و خارجی، لیگ کشتی آزاد با حضور هشت و لیگ فرنگی با شرکت چهار تیم، حضور در 6 مسابقه قهرمانی آسیا، پنج رقابت جهانی و دو رقابت جهانی از اهم فعالیت‌های فدراسیون کشتی در سال 88 است.

در کشتی فرنگی شاهد جهش‌های بی‌نظیر و خیرکننده‌ای بودیم حضور دوباره محمد بنا در راس تیم ملی کشتی فرنگی ایران پیام آور خبرهای خوبی برای کشتی فرنگی ایران بود. کسب یک مدال طلا و سه مدال برنز در رقابت‌های جهانی دانمارک و کسب عنوان دوم جهان برای اولین بار ره آورد درخشان شاگردان این مدیر موفق بود.

محمد بنا که پس از این رقابت‌ها تغییرات مورد نظرش را در تیم‌های نوجوانان وجوانان به وجود آورد با شناخت نقطه ضعف کشتی یعنی حلقه مفقوده بین تیم‌های ملی رده های سنی مختلف می کوشد به هدف اصلی خود یعنی موفقیت در رقابت‌های المپیک 2012 لندن دست یابد.

در کنار آن کسب عنوان قهرمانی جام جهانی ارمنستان در بهمن ماه که شور و شعف خاصی را بین هموطنان ایجاد کرد بار دیگر شایستگی جوانان ایرانی را نشان داد. این موفقیت‌ها حاکی از برنامه‌های مدون بنا برای تیم‌های ملی و هدف اصلی‌اش یعنی داشتن چند کشتی گیر آماده در هر وزن دارد.

در رشته کشتی آزاد نیز کشتی ایران پس از یک دوره رکود حرکت روبه جلوی خود را با حضور دو مربی جوان و کارآموزده غلامرضا محمدی به عنوان سرمربی و محسن کاوه به عنوان مربی از سر گرفت. کسب عنوان قهرمانی آسیا مانند تیم فرنگی، کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره‌ و یک مدال برنز و مقام سوم رقابت‌های جهانی دانمارک و عنوان نایب قهرمانی جام جهانی روسیه نشان از یک حرکت نو در کشتی آزاد ایران دارد. البته تعامل بیشتر بین کادر فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد می تواند راه کسب موفقیت در میدان‌های سخت سال آینده و در نهایت المپیک لندن را هموار کند.

در این بین تیم‌های کشتی فرنگی و آزاد نوجوانان ایران نیز در رقابت‌های قهرمانی آسیا نتایج خوبی را کسب کرده و خود را برای شرکت در مسابقات گزینشی المپیک سنگاپور و قهرمانی آسیا در تایلند آماده می کنند و در این بین فرنگی کاران یک گام جلوتر از آزادکاران هستند.

در کشتی آزاد و فرنگی جوانان نیز تیم‌های ایران که در رقابت‌های جهانی و آسیایی عناوین پرافتخار گذشته خود را تکرار کرده و هر دو روی سکو رفتند، برنامه‌های خود را برای رقابت‌های مهم آینده پیگیری می کنند.

در این بین چهار تورنمنت بین المللی در ایران برگزار شد. مسابقاتی که امسال از نظر کمی و کیفی سطح بهتری از سال گذشته به خصوص در رقابت‌های کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) در قم داشت. به هرحال به نظر می رسد در نظرگرفتن زمان بهتر برای برگزاری این رقابت‌ها می تواند تا حدودی گره گشا باشد، البته این مشکل مسائل نانوشته‌ای دیگری را در خود دارد که بازگو کردن آنها به صلاح نیست.

برگزاری لیگ کشتی آزاد و فرنگی برنامه دیگر فدراسیون کشتی بود. در لیگ آزاد شاهد حضور چند تیم خوب و مسابقات متوسطی بودیم و لیگ فرنگی نیز با تمام کم و کاستی‌ها خود با حضور چهار تیم به پایان رسید تا بیش از هر چیز دو نکته به چشم آید؛ یکی مشکلات در آیین نامه این رقابت‌ها که مسئولان فدراسیون کشتی نیز به آن اذعان داشته و در پی رفع این مشکل هستند و دیگری لزوم حضور تیم‌های صنعتی و ریشه دار در این رشته که نیازمند رایزنی مسئولان فدراسیون و پیش قدمی مسئولان سازمان تربیت بدنی و برخی وزارتخانه‌های بزرگ در راه کمک به ورزش اول کشور و کشتی گیران است.

فدراسیون کشتی در سال‌های 87 و88 جزو شش فدراسیون برتر شد تا مسئولان جدید سازمان ورزش به عملکرد یزدانی خرم و همکارانش در این فدراسیون صحه بگذارند.

محمدرضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی در مورد موفقیت‌های این فدراسیون می گوید: موفقیت‌های کسب شده حاصل برنامه ریزی مناسب و یک کار گروهی است که می تواند یک آغاز خوب برای مسابقات مهم آینده از جمله بازیهای آسیایی و در نهایت المپیک 2012 لندن باشد.

وی ادامه داد: برای رسیدن به این هدف نیازمند توجه ویژه به رده‌های سنی نوجوانان وجوانان هستیم که برای این امر باید امکانات مناسب از جمله اردوگاه‌ها ویژه برای این تیم‌ها در نظر بگیریم که امیدوارم با توجه به مکان‌های در نظر گرفته شده بودجه لازم برای ساخت اردوگاه‌های مجهز نیز فراهم شود.

یزدانی خرم تصریح کرد: برای برگزاری یک لیگ پویا باید تیمهای صنعتی و قدرتمند وارد این رقابت‌ها شوند و در کنار آن نیز ما تغییرات لازم را در آیین نامه این مسابقات ایجاد می کنیم تا مشکلات آن به مرور زمان بر طرف شود.

وی تاکید کرد: کشتی با توجه به وجود دو رشته و حجم بالای اردوها، حضور در تورنمنت‌های بین المللی برای شش تیم در رده‌های سنی مختلف، نیازمند بودجه مناسب است که ما نیازهای خود را به سازمان تربیت بدنی اعلام کرده‌ایم. امیدوارم کشتی به عنوان پرچمدار ورزش ایران بتواند در بازی‌هایی آسیایی 2010 گوانگژو نتایج ایده آلی را کسب کند.

به نظر می رسد با شرایطی که فدراسیون کشتی در پیش گرفته است این رشته بتواند در بازی‌های آسیایی گوانگژو مدال‌های خوش رنگی را برای ورزش ایران به ارمغان بیاورد و راه را برای موفقیت کاروان ایران هموار کند.