روابط بین الملل از جمله رشتههای میان رشتهای به شمار میرود. بر این اساس حوزه مطالعاتی این رشته در تعامل با سایر حوزهها قرار دارد. آیا نظریه روابط بینالملل در قرن بیستم تأثیر مستقیمی از حوزه فلسفه داشته یا نه؟ آیا نظریهپردازان روابط بینالملل نیازی به پشتوانه قوی فلسفی دارند یا نه؟ سؤالاتی هستند که در عرصه نظریهپردازی حائز اهمیت هستند.
اهمیت این موضوع باعث شده تا خبرگزاری مهر دیدگاه فلاسفه و نظریهپردازان معاصر را در این خصوص جویا شود که در ادامه میآید.
بینش قوی فلسفی لازمه نظریهپردازی است
دکتر الکساندر ونت بنیانگذار نظریه اجتماعی روابط بین الملل و استاد دانشگاه اوهایو در مورد این موضوع که آیا نظریه روابط بینالملل در قرن بیستم تأثیر مستقیمی از حوزه فلسفه داشته یا نه؟ به خبرنگار مهر گفت: تأثیر فلسفه بر نظریهپردازی روابط بینالملل مستقیم نبوده است و نظریهپردازان روابط بینالملل نیز تاثیر مستقیمی از حوزه فلسفه نگرفتهاند.
وی افزود: اما باید توجه داشت نظریهپردازان روابط بینالملل از مفروضات و فرضهای مهم و مسئلهساز فلسفی تاثیر گرفتهاند و این مسائل بر آنها تأثیر گذار بوده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا نظریهپردازان روابط بینالملل نیازی به پشتوانه قوی فلسفی دارند یا نه، گفت: با تمام احترامی که به ویژه برای نظریهپردازان روابط بین الملل قائل هستم باید اذعان کرد که نظریهپردازان روابط بینالملل نیاز به پشتوانه فلسفی دارند. نظریهپردازان این حوزه باید فهمی عمیق از حوزه فلسفه و مسائل آن داشته باشند.
مطالعه فلسفه بینش نظریهپرداز را عمق میبخشد
پروفسو ویلیام کیلور استاد روابط بینالملل و تاریخ در دانشگاه بوستون در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه آیا نظریه روابط بینالملل در قرن بیستم تأثیر مستقیمی از حوزه فلسفه داشته یا نه، گفت: روابط بینالملل تأثیر زیادی از فلسفه داشته است. مناظرههای روابط بینالملل و تحولات در حوزه نظریهپردازی این حوزه متاثر از مناظرات و تغییر و تحولات فلسفی بوده است. بر این اساس تأثیرگیری حوزه روابط بینالملل از فلسفه امری غیرقابل انکار است.
وی در مورد این موضوع که در میان فلسفه قارهای و فلسفه تحلیلی کدام حوزه برای نظریهپردازی در روابط بینالملل اهمیت دارد، تصریح کرد: درباره تاثیرگذاری و اهمیت فلسفه تحلیلی بر روابط بینالملل و ارتباط این دو حوزه باید گفت که هیچ ارتباطی بین فلسفه تحلیلی و علم روابط بینالملل وجود ندارد. فلسفه قارهای و علم روابط بینالملل با یکدیگر ارتباط داشته و روابط بینالملل تأثیرات زیادی از فلسفه قارهای داشته است.
حوزه مستقل نظریهپردازی در علوم اجتماعی وجود ندارد
حوزههای علوم اجتماعی را نمیتوان مستقل در نظر گرفت
دکتر استفان سایدمن استاد علوم سیاسی دانشگاه مکگیل کانادا درباره اینکه آیا نظریهپرداز روابط بینالملل نیازی به زمینه فلسفی دارد یا نه، به خبرنگار مهر گفت: به نظر میرسد عرصه نظریهپردازی در روابط بینالملل حوزه مجزا از فلسفه است. البته داشتن معلومات فلسفی انکار نمیشود ولی اینکه نظریهپرداز روابط بینالملل از دانش گستردهای در حوزه فلسفه برخوردار باشد ضرورتی ندارد. نظریهپرداز روابط بینالملل در عرصه نظریهپردازی بیش از آنکه نیازمند دانش گسترده در حوزه فلسفه باشد، نیازمند دانش وسیع در نظریه سیاسی است.
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