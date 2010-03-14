دکتر مرتضی کاخی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جایگاه نوروز در فرهنگ ایرانی اظهار داشت: جشن نوروز بزرگترین عید ایرانیان از دوران باستان تا امروز بوده است و این تنها به ایران باستان که آریایی‌ها در قسمتهایی از هند بودند این جشن نوروز را داشتند. دوران تاریخی آن به افسانه و اساطیر برمی‌گردد. می‌گویند جمشید اولین پادشاه سلسله پیشدادیان ایران این روز را به عنوان روز اول سال برگزید.

وی افزود: ریشه‌های نوروز تمام به اساطیر برمی‌گردد. هیچ معلوم نیست دلیل و زمان پیدایش نوروز چه بوده است و یکی از ارزشهای اساسی‌اش هم همین است که نوروز را مثلاً شاهی و حاکمی بنیان ننهاده است. باید گفت وجود خود جمشید هم یک وجود افسانه‌ای است . بنابراین ایرانیان همواره این جشن را بزرگ و نکو می‌داشتند و هنوز هم همین‌طور است و اطرافش افسانه‌های زیادی ایجاد کردند.

مؤلف کتاب "باغ بی‌برگی" تصریح کرد: فقط آنچه را که تا امروز درباره نوروز نوشتند اگر بخواهیم جمع‌آوری کنیم یک دایرةالمعارف بزرگ چند جلدی می‌شود. حتی بعد از اسلام علمای دین این قضیه را به جایی بردند که گفتند که روز تولد حضرت رسول مصادف با عید نوروز بوده یعنی می‌خواستند به این عید قداست دینی هم بدهند.

کاخی در مورد دلیل ماندگاری نوروز در فرهنگ ما هم گفت: عیدی است که در جهان وجود دارد . ایرانی‌ها به طور کلی دو عید داشتند یکی ملتهاست.

وی افزود: از قرقیزستان و ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و آذربایجان وترکیه و تمام منطقه ایران گرفته تا بعضی از کشورهای عربی مانند عراق اینها که یک جمعیت 300 میلیونی را تشکیل می‌دهند نوروز اهمیت دارد. تا جایی که سازمان ملل هم اخیراً آمد این روز را به پیشنهاد این کشورها به عنوان یک جشن تاریخی و جشن بزرگ جهانی اعلام کرد. این دلیل بزرگی این عید است. سلاطین جشنهای زیادی را می‌خواستند اجرا کنند و چون مردم علاقه نداشتند حتی اسم آن جشنها هم در ذهنها نماند اما نوروز اینگونه نیست.

مترجم کتاب" از افلاطون تا ناتو" در مورد اینکه نوروز تا چه اندازه می‌تواند نماد روح و روحیه ایرانی باشد؟ نیز گفت: بستگی دارد به اینکه شما بخواهید از نوروز چه استفاده‌ای بکنید. من تصور نمی‌کنم هیچ انسانی نوروز نداند.

این محقق و پژوهشگر خاطرنشان کرد: از همان لحظه‌ای که خورشید وارد برج حمل می‌شود بهاردر نیمکره شمالی و پائیز در نیمکره جنوبی شروع می‌شود . فلسفه شروع نوروز این‌قدر علمی و انسانی است یعنی قابل فهم است . بنابراین این روز در ذهن و زبان ایرانیان مطابق است با همان سنتهای دیرینه، هم آن عزتی که نوروز در طول هزاران قرن نزد ایرانیان پیدا کرده است.