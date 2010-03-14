واگذاری صادرات فرآورده نفتی به بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود میرکاظمی در بازدید از آخرین وضعیت عملیات اجرایی پروژه بنزین سازی پالایشگاه بندرعباس و ساخت پالایشگاههای ستاره خلیج فارس و هرمز با تاکید بر اینکه تمام شرکتهای نفتی مستقر در یک استان باید همچون حلقه های زنجیر به هم متصل باشند، اظهار داشت: در بهره برداری از یک پروژه باید کلیه بخشهای صنعت نفت با یکدیگر همکاری داشته باشند و از منافع بهره برداری این طرحها نیز به صورت مشترک استفاده شود.

این عضو کابینه دولت با اشاره به ضرورت رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تصریح کرد: تمام مسئولین در شتاب بخشی به برنامه های اقتصاد دولت، باید سرعت عمل و دقت لازم را به کار گیرند و لازم است که فعالیتها به بخشهای غیر دولتی واگذار شود.

به گفته وزیر نفت، سرمایه گذاری و بستر سازی ها در سطح صنایع پالایش و پخش فرآورده های نفتی باید به گونه ای انجام شود که نه تنها تولید؛ بلکه صادرات فرآورده های نفتی نیز به راحتی به بخش خصوصی واگذار شود.

وی توسعه ظرفیت پالایش نفت کشور را یکی از برنامه های محوری وزارت نفت عنوان کرد و افزود: هم اکنون تسریع در بهره برداری از طرحهای بنزین سازی پالایشگاههای نفت در دستور کار قرار گرفته است.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت کاهش هزینه ها در بخشهای تولیدی صنعت نفت، افزود: فضای تولید در صنعت نفت باید کاملا رقابتی و همراه با کیفیت بالا باشد.

به گفته میرکاظمی در سطح صنعت نفت باید تمام امکانات و منابع مالی برای ایجاد محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد.

افزایش سه میلیون لیتری تولید بنزین



به گزارش مهر، علیرضا امین مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس در این مراسم با بیان اینکه هم اکنون قابلیت تولید بنزین با اکتان بالا (100-95) در واحد تبدیل کاتالیستی این پالایشگاه وجود دارد، استفاده از آب دریا در حجم زیاد، پالایش نفت سنگین، فوق سنگین و حداکثر بازیافت حرارتی برای کاهش مصرف سوخت را از دیگر ویژگی های پالایشگاه بندرعباس عنوان کرد و گفت: هم اکنون 21 درصد بنزین تولیدی کشور در پالایشگاه بندرعباس تولید می شود.



وی با اشاره به پیشرفت حدود 40 درصدی اجرای طرح افزایش ظرفیت بنزین پالایشگاه بندرعباس، اظهار داشت: با تکمیل این پروژه ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاه بندرعباس از 10 میلیون لیتر به روزانه 13 میلیون لیتر افزایش می یابد.