دولت برای کاهش ساعت کاری زنان یارانه پیش بینی کند

رضا رحیمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: با توجه به این که بانوان شاغل در خانه نیز عهده دار نقشهایی مانند همسرداری و مادری هستند باید تسهیلاتی برای آنها در نظر گرفته شود که هم در محیط کار فرصتها را از دست ندهد و هم نقش مادری و همسرداری خود را در خانه به خوبی ایفا کنند.

وی با تاکید بر این که باور نمایندگان مجلس بر این است که باید ساعت کاری زنان و مردان تفاوتهایی باشد، ادامه داد: با توجه به این که باید زنان فرصت شغلی مساوی با مردان بر اساس شایستگی داشته باشند، اگر ساعت کاری آنها کاهش پیدا کند، ممکن است به مسئولیتهای شغلی آنها صدمه ای وارد شود به همین دلیل باید در تنظیم این قانون تمامی جوانب آن پیش بینی شود.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید کار کارشناسی دقیقی صورت بگیرد و به نتیجه مطلوبی برسیم که هم فرصتهای کاری زنان با کاهش ساعت کاری آنها از بین نرود و هم نقش آنها در خانه کمرنگ نشود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ممکن است با تصویب قانون کاهش ساعت کاری زنان کارفرمایان به استفاده از نیروهای مرد گرایش پیدا کنند، گفت: برای جلوگیری از این گونه مشکلات می توان کارها را به صورت پروژه ای تعریف کرد و یا از تجارب دیگر کشورها بهره گرفت.

رحیمی نسب با تاکید بر این که نظر زنان در تصویب چنین قانونی بسیار مهم است، ادامه داد: برخی اقدامات مانند کاهش ساعت کاری زنان با حفظ حقوق و مزایا برای کشور هزینه بر است ولی مگر چه چیزی مهم تر از آینده فرزندان است. نمی توان به بهانه تولید بیشتر از آینده فرزندان که تربیتشان با زنان جامعه است غافل شد.

وی تاکید کرد: در این زمینه حتی اگر دولت یارانه بپردازد کار زیادی نکرده و برای این که فرصتهای شغلی را از زنان نگیریم باید درصدی از حقوق آنها را به عنوان یارانه به کارفرمایان پرداخت.

وی در مورد زمان بررسی لایحه اصلاح قانون کار اظهار داشت: مجلس در حال حاضر درگیر بحث بودجه است و در سال آینده در فرصت مناسب به این لایحه پرداخته می شود.

