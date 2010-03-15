به گزارش خبرنگار مهر، سال 1388 که رو به پایان است برای دوومیدانی به لحاظ کسب مقام سوم هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در گوانگژو(آبانماه) و عنوان قهرمانی رقابتهای آسیایی داخل سالن تهران(اسفندماه) سال خوبی بود اما این فدراسیون نقاط ضعف بسیاری را هم داشت که به نوعی بارها باعث تهدید دوومیدانی کاران شد.

دوومیدانی ایران این موفقیتها را در سایه رکورد این رشته قبل از بازیهای آسیایی گوانگژو درسال 2010 و به نوعی به دلیل افت رکوردها درسرما و بارندگی رقابتهای قهرمانی آسیا در چین و ضعف دوومیدانی کاران خارجی حاضر در مسابقات داخل سالن بدست آورده است.

اما نباید این مسئله را از خاطر برد که درخشش دوومیدانی‌کاران در شرایطی برای ایران حاصل شده که فدراسیون دوومیدانی از لحاظ اعتبارات در بدترین شرایط چند ساله گذشته خود قرار داشت و فشردگی برنامه‌ها و میزبانی چهارمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا دست وپای مسئولین رشته را بسته بود.

اگر از عنوان قهرمانی ایران در دیدارهای تهران به عنوان یک موفقیت بگذریم، برخی دوومیدانی‌کاران مطرح جای سوال داشت که چرا دوندگان مطرحی چون سجاد مرادی دارنده مدال طلای مسابقات ویتنام و گوانگژو با کنارکشیدن از خط مسابقه فرصت به این گرانبهایی را به دوندگان جوان‌تر نداد تا مدال دوی 800 متر ایران در این مسابقات از دست نرود.

سال 88 با توجه به کسب مدالهای خوشرنگ بانوان ایران در مسابقات دوومیدانی تهران با کسب سه مدال؛ دو طلا ویک برنز برای لیلا رجبی سال خوبی برای دوومیدانی زنان کشورمان محسوب می‌شود.

رجبی که ستاره دوومیدانی ایران در این سال بود با کسب دو مدال طلا در مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا و بازیهای آسیایی ویتنام، کسب مدال برنز مسابقات گوانگژو، مدال نشان برنز در رقابتهای جایزه بزرگ آسیا و حضور در مسابقات قهرمانی جهان در برلین آلمان چهره متفاوتی از دوومیدانی زنان مسلمان ایرانی به نمایش گذاشت.

البته نباید موفقیت‌های دیگر ورزشکاران زن کشورمان چون لیلا ابراهیمی را نادیده بگیریم. ابراهیمی در شرایطی پا در مسابقات بین‌المللی مالزی و در نهایت رقابتهای قهرمانی آسیا در چین گذاشته بود که بعد از یک سال مصدومیت چندین بار رکورد کشور را جابجا کرد اما باید قبول کنیم اگر مدال برنز وی در آسیا تکرار نشد تنها به دلیل کمبود امکانات برای دوومیدانی بانوان ایران و رشد چند پله‌ای دوومیدانی زنان در آسیا بود.

دوومیدانی ایران در سال87 و در آستانه حضور در المپیک، لیگ پرپیمانه‌ای را پشت سرگذاشت اما امسال با وجود حضور سایپا به عنوان تیمی قدرتمند برابر تیم نفت و رقابت سنگین بین این دو تیم برای کسب عنوان قهرمانی در سکوت پیگیری شد.

مشکلات مالی باشگاه‌ها و عدم استقبال سرمایه‌گذاران در این رشته مادر دوومیدانی زنان را هم با مشکلات مختلفی مواجه کرد تا لیگ‌های دوومیدانی تحت الشعاع مشکلات مختلف درست قبل از بازیهای آسیایی ویتنام و مسابقات قهرمانی آسیا در گوانگژو به پایان برسد.

کریمی رئیس فدراسیون دوومیدانی امیدوار است تا مشکلات بزرگ این رشته در سال 89 با اعتبارات سازمان تربیت بدنی حل شود."در سال 89 زمینه برای حضور 10 باشگاه متمول فراهم می شود و اعتباری معادل 10 میلیارد تومان برای این رشته دریافت خواهیم کرد." این بخشی از صحبت های کریمی در خصوص اعتبارات سال 89 این فدراسیون است که امیدوار است با دریافت امتیاز استفاده از ورزشگاه شهید شیرودی بسیاری از مشکلات دیگر نیز حل شود.

وقتی سجاد مرادی با اطمینان و با رضایت خاطر با مربی آفریقایی خود تمرین را شروع کرد هیچ کس فکر نمی کرد عمر تمرین او با این مربی به چند ماه نکشد وباز هم این دونده لرستانی با برادرش تمرین کند.

البته مشکل دوومیدانی کاران ایران با مربیان خارجی سالهاست دست و پای فدراسیون را بسته است به طوریکه بیشتر این مربیان بلوک شرق بعد از حضور چند ماهه خود افت کرده و انرژی اولیه را برای شاگردان خود نمی گذارند. مطمئنا فدراسیون باید فکری به حال این مشکل کند و چاره‌ای به حال بی‌انگیزگی دوومیدانی کاران و مربیان خارجی کند.

در شرایطی که ایران در سال 87 موفق به کسب 7 سهمیه المپیک و در سال 88 بر سکوی سوم رقابتهای خارج سالنی آسیا و اولی داخل سالن آسیا ایستاده باید از مربیان سطح بالاتری استفاده کند یا اینکه با برنامه ای منسجم نظارت خود را بر عملکرد این مربیان افزایش دهد.

هرچند برخی منتفدان فدراسیون استعدادیابی به شیوه سانت گرفتن از دست و پای ورزشکار را منسوخ می‌دانند اما کریمی رئیس فدراسیون دوومیدانی پیگیری جدی این طرح استعدادیابی را در سال جاری راهگشای آینده این رشته می داند. کریمی که پیش از ریاست بر این فدراسیون در هیبت نایب رئیسی بسیاری از دوومیدانی کاران نوجوان و جوان را تحت حمایت فدراسیون قرار داد تا امروز شاهد درخشش آنها باشیم.

وقتی بعد از المپیک پکن فدراسیون دوومیدانی برای اولین بار طرح پرداخت حقوق ها براساس یک جدول نظام بندی شده را مطرح کرد هیچ کس فکر نمی کرد که این فدراسیون درهمان سال اول بیشترین انتقادات را از ناحیه همین مسئله تحمل کند. کریمی از این طرح دفاع می کند و می گوید:" من به این طرح اعتقاد دارم. اگر ورزشکاری اعتراضی دارد منطقی آن را مطرح کند. روی این طرح کار شده ، 24 ماده و 4 ستون و 100 رکورد داخلی آسیایی وجهانی در آن آورده شده است."

رئیس فدراسیون دوومیدانی عملکرد این رشته را موفق می داند و معتقد است:" سال خوبی بود اما نباید به این قانع باشیم با بازگشت حدادی به مسابقات ایران در پرتاب دیسک آسیا با داشتن سه ورزشکار مطرح حرف اول را می زند. برای اولین بار در مسابقات خارج سالن سوم و در داخل سالن اول آسیا شدیم مطئمنا نباید به این قانع باشیم. باید از این پس به مدالهای جهانی و عناوین جهانی چنگ بیاندازیم و این مسئله نیاز به اراده جدید و اعتبارات بیشتر دارد. "

دوومیدانی در شرایطی پا در سال جدید می گذارد که مطمئنا توقعات همه با کسب مقام سومی آسیا توسط ایران بالا رفته و همه چشم به نتایج دوومیدانی کاران در بازیهای آسیایی گوانگژو دوخته اند.