فدراسیون تیراندازی و تیرهایی نزدیک به هدف/ متزلزل در اهداف پروازی

به گزارش خبرنگار مهر، سال 88 برای تیراندازی با آماده نشدن سالنها و میدان پروازی مجموعه آزادی و در نهایت لغو نخستین دوره مسابقات تیراندازی غرب آسیا از سوی فدراسیون آسیایی این رشته خوب شروع نشد اما شتاب این رشته از فصل تابستان به حدی بود که می‌توان عملکرد این فدراسیون را جزء رشته‌های موفق ورزشی کشور قلمداد کرد.

فدراسیونی که همواره در سالهای متمادی از جانب منتقدان متهم به این بود که از پتانسیل‌های موجود استفاده نکرده، استعدادیابی مناسبی صورت نمی‌دهد و همیشه با مشکلات مالی، کمبود تجهیزات و فشنگ و نبود سالنهای مجهز روبرواست، با گرفتن حکم ریاست سید مهدی هاشمی در مجمع انتخاباتی این فدراسیون و آن هم بعد از دوسال سپری کردن دوران سرپرستی، توانست به بسیاری از اهداف خود در کمتر از یک سال دست یابد.

در همان روزهای نخست سال 88 با ورود "لازلو سوچک" یکی از مربیان مطرح دنیا به کشورمان، پای مربیان تراز اول تیراندازی به ایران باز شد و به دنبال آن "ولادمیمر گالیابوویچ" در رشته تپانچه و "برادلی" در رشته‌های پروازی وارد ایران شده و هدایت تیراندازان را برعهده گرفتند.

عملکرد تمامی مربیان خارجی تیم‌های ملی در سال 88 مثبت بود . "سوچک" توانسته انسجام تیمی تیراندازان تفنگ را بالا ببرد و ایران را برای اولین بار صاحب مدالهای با ارزشی در این رشته کند.

نواب نوری دبیر فدراسیون تیراندازی در ارزیابی عملکرد مربی تیم ملی تفنگ ایران به خبرنگار مهر گفت:" قبلا هم مربیان خوبی استخدام می‌شدند اما بازدهی خوبی نداشتند که نداشتن و تامین نکردن امکانات و تجهیزات و برنامه‌ریزی خوبی برای اردوها و مسابقات داخلی و خارجی از سوی فدراسیون دلیل نتیجه نگرفتن آنها بود. اما در سال جاری اردو و مسابقات خوبی را پشت سرگذاشتیم تا عملکرد این مربیان در سایه همین امکانات بهتر نمود پیدا کند."

به دنبال تجهیز سالن تیراندازی آزادی که به نوبه خود یکی از بی‌نظیرترین سالنهای منطقه غرب آسیا محسوب می‌شود، ایران برگزاری نخستین دوره مسابقات غرب آسیا(مهرماه) را در کارنامه کاری خود با کسب 24 مدال طلا، 13 نقره و 10 برنز و کسب عنوان قهرمانی ثبت کرد.

تیم‌های تیراندازی ایران و خصوصا تیراندازان زن کشورمان در همان ابتدای سال در اردو و مسابقات آزاد ایتالیا موفقیت‌های قابل قبولی را کسب کردند. الهه احمدی تیرانداز باسابقه کشورمان در این دیدارها برای اولین بار از نمره 400 (بالاترین نمره) را گرفت تا نشانه‌گیری تیراندازان به کامل‌ترین و بالاترین نمره سیبل یعنی شماره 10 کامل شود.

اردوی "هانوفر" آلمان به لحاظ تجربه تمرین در کنار برترین‌های دنیا وخرید تجهیزات مدرن، مسابقات تیراندازی چک به دلیل کسب 12 مدال برای تیراندازان جوان و نوجوان کشورمان، مسابقات قهرمانی سلاح‌های بادی آسیا در قطر با کسب 4 مدال تیمی برای اولین بار در تاریخ این رشته ورزشی، کسب مقام بیستم سپیده سیرانی در رقابتهای قهرمانی جوانان جهان در اسلوونی، کسب یک مدال برنزو مقام سیزدهم تیم تیراندازی ایران در اولین دوره مسابقات ارتشهای جهان(سیزم) از جمله موفقیت‌ها و برنامه‌های برون مرزی رشته تیراندازی در سال 88 است که می‌توان به آن اشاره کرد.

از بین رشته های مختلف تیراندازی تیمهای اهداف ثابت عملکرد موفق‌تری داشتند و تیم اهداف پروازی ایران چهره‌ای متزلزل از خود در اردوی ایتالیا و در نهایت مسابقات بین‌المللی از خود نشان داد و حتی سهم این رشته در کسب مدالهای مسابقات غرب آسیا نیز اندک و ناچیز بود.

دبیر فدراسیون تیراندازی با تایید این ارزیابی به خبرنگار مهر گفت :" در مجموع تیراندازان اهداف پروازی ایران نسبت به اهداف ثابت ضعیف‌تر بوده زیرا امکانات کمتری در اختیار دارند. حضور ابرقدرتهای این رشته در مسابقات غرب آسیا و کسب نتایج ضعیف نمایندگان کشورمان، این مسئله را به همه ثابت کرد که برای توسعه بیشتر باید برنامه‌های ما سریعتر اجرا شود."

راه‌اندازی سایت پروازی نمک آبرود در سال جاری در کنار بازسازی مختصر سایت ساصد در تهران و شروع به ساخت سایت‌های دیگری چون سایت میدان پروازی ورزشگاه آزادی ، ورود تجهیزات مدرن، برگزاری اولین دوره لیگ اهداف پروازی کارهای قابل قبولی بود که فدراسیون تیراندازی برای توسعه این رشته در سال 88 انجام داد تا سال آتی شاهد جهش رشته‌های پروازی در کشور و در نهایت میادین بین‌المللی باشیم.

تیراندازان امسال سال شلوغی داشتند؛ تیراندازی رشته‌ای است که تمرین و حضور در میدان رقابت به صورت مداوم، حرف اول را برای رشد یک تیرانداز می‌زند. فدراسیون تیراندازی با هدف رسیدن به همین نظر کارشناسی به عنوان تنها کشور در سطح آسیا از سه سال پیش اقدام به راه‌اندازی لیگ‌های اهداف ثابت کرد. لیگ های این رشته امسال از خردادماه آغاز و بهمن ماه به پایان رسید تا تیراندازان در سه دسته برتر، یک و دو‍ و یک بخش جدا در رشته‌های اهداف پروازی به طور مداوم به رقابت پرداخته و ضمن آن شاهد توسعه تیراندازی در شهرهای مختلف، حضور تیراندازان جوان، یافتن استعدادهای نهفته در استانها، توسعه باشگاه‌داری و حمایت مالی از تیرانداز و توسعه تجهیزات تیراندازان باشیم.

سالی که می‌توان سال ورود تجهیزات و تکمیل سالنها در تیراندازی نامید، پروژه عظیم و نیمه کاره آزادی تکمیل و استارت ساخت میدان پروازی آزادی زده شد تا تیراندازان بعد از سالهای متمادی طعم تمرین در یک سالن مجهز با امکانات به روز جهان را بچشند.

به گفته نوری ورود تجهیزات در سال 88 به اندازه تمام عمر فدراسیون بوده است. وی می‌افزاید:" اعتبارات و مبالغ خرید تجهیزات در این یک سال به حدی بود که با تجهیزاتی که از سال 1330 (سال تاسیس این فدراسیون در ایران) وارد کشور شده تا حدی برابری می‌کرد. البته ما با وجود چنین تلاشی هنوز برای ترخیص و وارد شدن تجهیزات تیراندازی به کشور پروسه زمانی طولانی را طی می‌کنیم. در کنار این مسئله فدراسیون برای نخستین بار موفق به دریافت مجوز حمل سلاح ورزشی شده اما زمینه برای اجرای آن فراهم نشده است تا کارهای زیادی از بابت این مسئله بر روی زمین بماند."

نوری می گوید:"مجوز تاسیس باشگاه اختصاصی تیراندازی در ایران تنها در یک مورد صادر شده بود و ما قصد داشتیم در این سال تعداد باشگاه‌ها را افزایش دهیم اما تنها توانستیم این تعداد را به پنج باشگاه افزایش دهیم که از نظر خودمان عملکرد مثبتی نبوده است."

با اینکه فدراسیون تیراندازی در سال 88 به موفقیت های خوب و قابل قبولی دست یافته است اما هنوز تا رسیدن به سطح اول تیراندازی دنیا فاصله زیادی دارد و قطعا رسیدن به این مهم نیاز به تلاش و برنامه ریزی بهتر و بیشتری دارد.