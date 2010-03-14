16 هزار نفر از جمعیت زنان خراسان شمالی زیر خط فقر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، تبارک سبحانی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده وجود مشکلاتی چون آسیبهای اجتماعی، اعتیاد، فقر اقتصادی رااز عمده مشکلات این زنان اعلام کرد و افزود: مسئولان استان آن طور که باید کار مهمی در رابطه با حل مشکلات این زنان نکرده اند.

وی ارائه برنامه های گوناگونی همچون برگزاری همایشها، تحقیقات، ارائه آمار از سوی ادارات را در راستای حل مشکلات زنان بی سرپرست را ناکارآمد دانست و اظهارداشت: مسئولان استانی تنها با ارائه این قبیل برنامه ها به مشکلات زنان می پردازند در حالی که در عمل چندان توجهی به آن ندارند.

وی حقوق پرداختی از سوی کمیته امداد به زنان بی سرپرست را کافی ندانست و گفت: ما باید از طریق آموزشهای مهارتی آنان را شاغل کنیم.

وی افزود: هم اکنون 40 درصد از بانوان استان خراسان شمالی به شغلهای مختلف برای رفع نیاز مالی خود مشغولند.

وی از وجود 350 کودک بی سرپرست در سطح استان خراسان شمالی خبر داد و گفت: نیمی از این کودکان را دختران تشکیل می دهند.

معاون سیاسی - امنیتی استانداری خراسان شمالی نیز در این جلسه با اعلام این مطلب گفت: 50 درصد از جامعه کنونی ما را زنان تشکیل می دهند که اگر راهکارهای مهی برای ارتقاع آنان مهیا نشود جامعه ما به چالش کشیده می شود.

محمد ابراهیم کاظمی بیدختی با اشاره به جلسات کارگروه بانوان استان خراسان شمالی گفت: برگزاری جلسات کارگروه بانوان تنها مکانی است که به مباحث و مشکلات زنان می پردازد.

وی سلامت بانوان، ارتقاع حضور بانون در مسئولیتهای اجتماعی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، آگاهی و توانمند سازی زنان را از اهداف مهم برگزاری جلسات کارگروه بانوان عنوان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی هم در این جلسه ارائه طرحها، پروژه ها و راه حلهای بی عمل در خصوص مسائل زنان استان را ناکارآمد دانست و اظهار داشت: ما باید بر روی فرصتها و توانمند سازی زنان در همه مباحث اجتماعی سرمایه گذاری کنیم.

وی افزود: تنها با سرمایه گذاری بر روی زنان می توان آنان را به رشد و شکوفایی نائل کرد. محمد رضا سوقندی افزود: زنان روستایی مشکلات فراوانی مانند فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، معضلات اجتماعی دارند که دشمنان از طریق جنگ نرم در راستای فروپاشی خانواده های آنان را هدف قرار داده اند.