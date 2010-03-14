ناصرشفق با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر، افزود: به منظور تامین هزینه های سرسام آور تیمداری در لیگ برتر و پوشش بخشی از هزینه های جاری باشگاه از یک سو و دستیابی به اهداف و چشم اندازهای بلند باشگاه از سوی دیگر، مذاکراتی را با تعدادی از بنگاههای اقتصادی و مراکز تجاری انجام دادیم که در نهایت با یکی از مراکز اقتصادی قدرتمند به توافق رسیدیم.

شفق تصریح کرد: در هیمن راستا با توجه به اینکه آقای دکتر"عیسی رضایی" مدیرعامل شرکت استیل آذین ایرانیان و یکی از اعضای هیئت مدیره کارخانه تراکتورسازی هستند و اشراف کاملی بر مشکلات باشگاه تراکتورسازی دارند، به پیشنهاد ایشان، مشارکت شرکت استیل آذین و باشگاه تراکتورسازی مطرح شد که پس از انجام بررسی های لازم از آنجا که عملکرد مثبت آقای هدایتی در باشگاه های پرسپولیس و استیل آذین و همچنین در عرصه ورزش و اقتصاد ملموس بود به این نتیجه رسیدیم مشارکت با شرکت استیل آذین ایرانیان را بپذیریم.

وی تصریح کرد: براساس توافقات و ائتلاف صورت گرفته بین باشگاه تراکتورسازی و شرکت استیل آذین ایرانیان، از این پس این شرکت به میزبان 34 درصد هزینه های باشگاه تراکتورسازی را متقبل خواهد شد و تصور می کنم با این پشتوانه اقتصادی درکنار حمایت های پرشور و بی بدیل هواداران، باشگاه تراکتورسازی می تواند در فصل آینده سودای قهرمانی در لیگ برتر را در سر بپروراند.

شفق همکاری اقتصادی با شرکت استیل آذین ایرانیان را گامی بلند درجهت دستیابی به چشم اندازهای ایجاد یک باشگاه حرفه‌ای در کشورعنوان کرد و گفت: درصدیم طی یک برنامه پنج ساله باشگاه تراکتورسازی را به بزرگترین و حرفه‌ای ترین باشگاه ایران و در سطح آسیا تبدیل کنیم که احداث یک ورزشگاه 60 هزار نفری مدرن، سازماندهی نیم میلیون هوادار مشتاق، دستیابی به خودکفایی اقتصادی و ... از اولویت‌های این برنامه است.

وی حمایت های مالی و معنوی از باشگاه تراکتورسازی را دو بال موفقیت این باشگاه عنوان کرد و اظهار داشت: پس از صعود به لیگ برتر در سال اول و مرحله تثبیت درسال دوم، در سومین سال مدعی جدی قهرمانی در لیگ برتر خواهیم بود و ازهمین حالا این نوید را به هواداران پرشور تراکتورسازی می دهم که سال 89 برای قهرمانی لیگ برتر خواهیم جنگید. البته این پایان هدفگذاری تراکتورسازی نیست. در سال چهارم بدنبال تثبیت حضور در لیگ قهرمانان آسیا و در سال پنجم برای قهرمانی آسیا برنامه ریزی خواهیم کرد.