ایران از ثبات و آرامش در بالکان حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آلتین کودرا سفیر جدید اکردیته آلبانی در تهران با منوچهر متکی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در این دیدار تصریح کرد: ریشه های تاریخی و فرهنگی مشترک بین دو کشور ایجاب می کند که گامهای جدی برای توسعه مناسبات برداشته شود و در این چارچوب مشورتهای سیاسی فیمابین بایستی ادامه یابد.

منوچهر متکی همچنین برآمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری های اقتصادی با آلبانی تاکید کرد.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به شرایط مسلمانان در شبه جزیره بالکان اضافه کرد: ما در کنار آلبانی از ثبات و آرامش در بالکان حمایت کرده و تداوم فعالیت کمیته بوسنی را ضروری می دانیم.

وی با تحلیل شرایط آمریکا در خاورمیانه افزود: نوع عملکرد آمریکا در خاورمیانه ظرف 30 سال گذشته به گونه ای بوده که باعث افزایش تنفر از سیاست های استکباری در منطقه شده است.

آلتین کودرا نیز در این دیدار گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران را یکی از برنامه های دولت آلبانی بیان داشت و بر افزایش همکاری های فیمابین در بخشهای مختلف تاکید کرد.

سفیر اکردیته آلبانی تبادل اطلاعات در خصوص صدور خدمات فنی و مهندسی بویژه در بخش انرژی را خواستار شد.