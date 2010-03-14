ایجاد جنگل دوم ماهشهر در دستور کار قرار گرفت

طراح ایده کاشت درختان حرا در سواحل خور موسی در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر اظهار داشت: پس از نخستین طرح جنگل دریایی حرا در ماهشهر که با آب جزر و مد بر اثر جاذبه ماه آبیاری می شوند و طرح بوستان ارم ماهشهر در مجاورت رودخانه جراحی، آب این رودخانه پیش از آنکه به تالاب شادگان بریزد، با هزینه نسبتا اندکی درختان این بوستان را سیراب می کند. اندیشه نزدیکی درختان به آب برای ایجاد فرصت دیگر درختکاری در ماهشهر با کمترین هزینه ممکن تحت عنوان "طرح ایجاد جنگل دوم ماهشهر" متبادر شود.

علیرضا سادات افزود: نهالهای حرا پس از کشت نیاز به آبیاری ندارند و با آب خاست (مد) و آب کاست (جزر) دریا آبیاری می شوند. در حال حاضر ماهشهر صاحب جنگلی شده است که در مخیله کسی نیز نمی گنجید.

سادات با اشاره به کوشش شرکتهای پتروشیمی مستقر در ماهشهر برای ایجاد فضای سبز اظهار داشت: با وجود این تلاشها هنوز ماهشهر چهره ای کویری و شور زاری دارد و نیاز است که تلاش های بیشتری در این خصوص انجام بپذیرد.

وی در خصوص پارک ارم گفت: این نقطه بزرگترین بوستان درون شهری ایران پس از بوستان گسترده در دو سوی زاینده رود (در اصفهان) است و موفقیت دیگری در فضای سبز ماهشهر به شمار می رود.

در زمینه این طرح مدیرکل محیط زیست استان خوزستان دستیابی به موفقیت در ایجاد کمربند سبز با استفاده از درختان شور پسند را مایه سرافرازی و افتخار برشمرده و آن را مشابه و برابر یادگار ملت کهنسال ایران در "تخت جمشید" دانست و گفته احمد قهرمان، استاد فقید گیاه شناس صاحب نام ایران و برنده جایزه آلبرت انیشتن از سازمان یونسکو را یادآور شد که جنگل حرای ماهشهر زیباترین کار انسان در تاریخ این شهر است و کاشت و رویش نهال حرا در آن که از نظر جغرافیایی در شمالی ترین گستره از استوا قرار دارد، از هر جهت فوق العاده و ستودنی است.

