بزرگترین خط انتقال فاضلاب خرمشهر وارد مدار بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرمشهر، محسن پویا شامگاه شنبه در آئین بهره برداری از این طرح اظهار داشت: خط انتقال 1200 میلی متری خرمشهر در بلوار 40 متری آیت الله خامنه ای واقع شده و با توجه به معضلاتی از قبیل عدم صدور مجوز، واقع بودن در هسته مرکزی شهر و وجود بازار بزرگ تجاری و ترافیک سنگین به عنوان ورودی اصلی شهر، وجود شهر بزرگ و قدیمی چاسبی در وسط بلوار به عنوان خط اصلی دفع پساب و آبهای سطحی کل شهر و ... عملیات اجرایی این پروژه حدود پنج سال متوقف بوده این امر موجب متوقف اجرای طرح شده بود.

وی افزود: خوشبختانه با تکمیل و بهره برداری از این کلکتور بستر لازم برای تداوم عملیات اجرایی طرح فاضلاب شهر خرمشهر فراهم شد.

پویا با بیان اینکه با بهره برداری از این کلکتور امکان بهره برداری از کل خط مذکور تا میدان مقاومت و اتمام طرح فاضلاب در بخش عمده مناطق، مناطق شمالی خرمشهر فراهم شد اجزای این پروژه را برشمرد و بیان داشت: طول این خط انتقال 3631 متر و قطر آن 1200 میلیمتر است و در عمق بین 6 تا هشت متری زمین کارگذاری شد که با توجه به فرسایشی بودن خاک منطقه و بالا بودن آبهای زیر زمینی عملیات اجرایی آن به روش لوله رانی و سپرکوبی صورت گرفت.

رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب خوزستان در ادامه به اقدامات انجام شده طرح فاضلاب خرمشهر اشاره کرد و اظهار داشت: از زمان آغاز عملیات اجرایی طرح فاضلاب خرمشهر در سال 78 تاکنون بالغ بر 220 کیلومتر خطوط فرعی و انشعابات و 40 کیلومتر خطوط اصلی و انتقال اجرا و به بهره برداری رسیده است.

پویا، احداث و بهره برداری از 11 واحد ایستگاه پمپاژ و واگذاری بالغ بر 15 هزار انشعاب فاضلاب به مردم را از دیگر اقدامات انجام شده این طرح عنوان کرد.