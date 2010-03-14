همکاری 301 مرکز درمانی در پذیرش مددجویان کمیته امداد در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مهدی فضلی شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از مسئولان مراکز درمانی و پزشکان طرف قرارداد کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان، اظهار داشت: 17 پزشک عمومی و 80 پزشک متخصص نیز طرف قرارداد این نهاد هستند.

فضلی خاطرنشان کرد: از زمان اجرای طرح پزشک خانواده در استان همدان، مسئله درمانی خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) رفع شده است.

وی با بیان اینکه در طرح پزشک خانواده افراد تحت حمایت با مراجعه به پزشک و متخصص سریعتر تحت درمان قرار می گیرند، گفت: در سال جاری بیش از یکصد هزار سبد بهداشتی بین مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره ) استان همدان توزیع شده است.

وی اضافه کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) در ابعاد مختلف از جمله تامین معیشت، پرداخت مستمری، خدمات بهداشت و درمانی و خدمات فرهنگی به افراد زیر پوشش خدمات رسانی می کند.

فضلی با تاکید بر پرداخت های به موقع مستمری این اداره به مددجویان افزود: مجموع خدمات ارائه شده در سال جاری از سوی این نهاد، 640 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته، 20 درصد افزایش دارد.

مدیر کل امداد امام خمینی (ره) استان همدان تعداد افراد بیمه شده تحت پوشش کمیته امداد را 31 هزار و 896 نفر عنوان کرد و اظهار داشت: 24 میلیارد ریال در بخش بیمه و خدمات درمانی در سال جاری از سوی این نهاد هزینه شده است.

در مراسم تجلیل از مسئولان مراکز درمانی و پزشکان طرف قرارداد کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان از 14 نفر قدردانی شد.