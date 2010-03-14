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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۲۳

آبیاری تحت فشار در خوزستان توسعه می یابد

آبیاری تحت فشار در خوزستان توسعه می یابد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از توسعه طرح آبیاری تحت فشار در زمینهای کشاورزی این استان از سال آینده خبر داد.

کیخسرو چنگلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت: اجرای طرح آبیاری تحت فشار در خوزستان با استقبال خوب کشاورزان روبرو شده است.   

چنگلوایی افزود: طرح توسعه آبیاری تحت فشار از ابتدای سال آینده در سطح 300 هزار هکتار از اراضی کشاورزی خوزستان آغاز می شود.
 
وی تصریح کرد: با پیگیری به عمل آمده برای اجرای طرح آبیاری تحت فشار در استان خوزستان هیچگونه محدودیت اعتباری وجود نداشته و کشاورزان می توانند برای تجهیز زمین های کشاورزی خود به سیستم آبیاری مدرن اقدام کنند.
 
مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی خوزستان خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح در خوزستان اختصاص 63 میلیارد ریال اعتبار برای سال آینده در برنامه کاری مصوب شده است.
 
چنگلوایی افزود: اجرای شبکه های آبیاری تحت فشار 50 درصد در هکتار صرفه جویی در مصرف آب و 20 درصد افزایش عملکرد را به دنبال دارد.

 
کد مطلب 1051124

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