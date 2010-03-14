آبیاری تحت فشار در خوزستان توسعه می یابد

کیخسرو چنگلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت: اجرای طرح آبیاری تحت فشار در خوزستان با استقبال خوب کشاورزان روبرو شده است.

چنگلوایی افزود: طرح توسعه آبیاری تحت فشار از ابتدای سال آینده در سطح 300 هزار هکتار از اراضی کشاورزی خوزستان آغاز می شود.

وی تصریح کرد: با پیگیری به عمل آمده برای اجرای طرح آبیاری تحت فشار در استان خوزستان هیچگونه محدودیت اعتباری وجود نداشته و کشاورزان می توانند برای تجهیز زمین های کشاورزی خود به سیستم آبیاری مدرن اقدام کنند.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی خوزستان خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح در خوزستان اختصاص 63 میلیارد ریال اعتبار برای سال آینده در برنامه کاری مصوب شده است.

چنگلوایی افزود: اجرای شبکه های آبیاری تحت فشار 50 درصد در هکتار صرفه جویی در مصرف آب و 20 درصد افزایش عملکرد را به دنبال دارد.



