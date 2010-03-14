قطر خواهان برگزاری بازار صنایع دستی خوزستان در آن کشور است

سید محمدجعفر حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با ارائه گزارش کوتاهی از سفر کاری خود به قطر و گفتگو با تجار و بازرگانان این کشور اظهار داشت: طرف قطری علاقه بسیاری برای ایجاد بازاری مناسب برای محصولات و صنایع دستی استان خوزستان دارد.



وی علاقه تجار و بازرگانان قطری را به گسترش ارتباطات تجاری با کشورمان بسیار خوب توصیف کرد و افزود: استان خوزستان موقعیت مناسبی برای حضور در بازار قطر دارد.

استاندار خوزستان همچنین به نشست اخیر استانداران با معاون اول رئیس جمهور پرداخت و با بیان اینکه دولت دهم نسبت به اشتغالزایی اهتمام جدی دارد، افزود: بخش خدمات استان در اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری چندان نقش مهمی نداشته است بنابراین باید با تقویت بخش خصوصی مانع از خروج سرمایه به خارج از استان شد تا از این طریق بتوان در بخش هایی که می توان اشتغالزایی کرد، سرمایه گذاری کرد.



حجازی همچنین به ورود میهمانان نوروزی به استان در ایام تعطیلات عید نوروز اشاره کرد و گفت : فرمانداران به خصوص فرمانداران شهرهای ورودی نسبت به تشکیل بازارچه های محلی و اجرای برنامه های فرهنگی با نشاط برای شهروندان و میهمانان نوروزی اقدام کنند.