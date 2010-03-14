تمبرهای سرداران شهید خوزستان چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، جدید‌ترین کتاب ارزشمند تاریخی و پژوهشی راهنمای تمبر ایران ویژه سال 1389 منتشر شد.



در این کتاب که 60 سال قدمت دارد، 143 سال تاریخ تمبر ایران نقش بسته و برای نخستین بار است که دو تمبر یادبود از سرداران شهید استان خوزستان در این کتاب به چاپ رسیده است.

تمبرهای سرداران سرافراز و حماسه‌ساز کربلای5 و معلم شهید مسجد جامع خرمشهر سردار بهروز مرادی و فرمانده دلاور سپاه خرمشهر در عملیات بیت المقدس سردار شهید دکتر سیدعبدالرضا موسوی برای نخستین بار و به صورت رنگی با ذکر مشخصات تمبرها به چاپ رسیده است.

شهیدعبدالرضا موسوی فرمانده سپاه پاسداران خرمشهر از جمله پیشقراولان نهضت اسلامی امام خمینی(ره) در استان خوزستان است که زمینه حضور جوانان و به ویژه دانشجویان را در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در خوزستان فراهم کرد.

وی از جمله یاران شهید سرافراز خرمشهر و خوزستان سردار شهید سید محمدعلی جهان آرا بود و در عملیات بیت المقدس چند روز پیش از آزادی خرمشهر به شهادت رسید.

معلم شهید بهروز مرادی حماسه‌ساز آرپی‌جی زن منطقه کربلای5 در شلمچه نیز از حماسه‌نگاران و ایثارگران دفاع مقدس است که به ویژه در مسجد جامع خرمشهر عطر حضور وی همچنان استشمام می‌شود.

