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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۰۳

در سال جاری؛

شرکت ملی حفاری یک میلیارد دلار کسب درآمد کرد

شرکت ملی حفاری یک میلیارد دلار کسب درآمد کرد

اهواز - خبرگزاری مهر: شرکت ملی حفاری ایران اعلام کرد: این شرکت در سال جاری برای کشور یک میلیارد دلار درآمدزایی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، حیدر بهمنی افزود: این شرکت از جمله سازمان های موفق در کشور است که با جدیت و خلاقیت وظایف محوطه را انجام می دهد.

وی با اشاره به نوسازی کامل دستگاه حفاری  27 فتح، اظهار داشت: این دستگاه شصتمین دستگاه ملکی شرکت ملی حفاری است که پس از نوسازی و روز آمد شدن فعالیت عملیاتی خود را آغاز می کند.
 
بهمنی گفت: نوسازی و ارتقای کیفی دستگاه 27 فتح در قالب قرارداد نوسازی و بازسازی هشت دکل حفاری این شرکت محقق شده است.
 
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران افزود: براساس برنامه ریزی انجام شده با تلاش و نظارت متخصصان این شرکت و بهره گیری از توان شرکت های بخش خصوصی تا پایان نیمه نخست سال آینده هرماه یک دستگاه حفاری نوسازی و ارتقای کیفی داده می شود.
 
وی اضافه کرد: برای نوسازی هشت دستگاه در مجموع 50 میلیون یورو هزینه می شود و این درحالی است که خرید هر دستگاه حفاری خشکی  49 میلیون یورو هزینه در بر دارد.
 
شرکت ملی حفاری ایران یکی از شرکت های بالادستی تابع شرکت ملی نفت ایران است که حوزه ستادی آن در اهواز تمرکز دارد.
 
این شرکت هم اکنون افزون بر 90 درصد عملیات حفاری چاه ها و خدمات فنی و تخصصی این صنعت را در مناطق خشکی و دریایی 10 استان نفت خیز و گاز خیز کشور عهده دار است.
 
شرکت ملی حفاری ایران در اجرای ضوابط و مقررات اچ. اس.یی که مورد تاکید وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران است بیش از این نیز پروژه های نصب سامانه تصفیه گل بر روی دستگاه های حفاری و مدیریت پسماند را اجرایی کرده و تاکنون شماری از دستگاه ها در این زمینه تجهیز شده است.
کد مطلب 1051134

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