به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون ووشو در طول سالهای اخیر به عنوان یکی از رشته های پرحاشیه در ورزس ایران مطرح بود. کارشناسان و علاقمندان دلسوز این رشته پرطرفدار همیشه از ووشو به عنوان یک رشته با پتانسیل بالای قهرمانی یاد می کردند ولی برخورد ناصحیح مدیران پیشین، ووشو را به ورطه نابودی کشاند.

استعفای متوالی مدیران ارشد فدراسیون ، دوری دلسوزان واقعی و قهرمانان، بدهی فراوان و... همه و همه دست به دست هم داد تا ووشو در میان فدراسیون های ورزشی در سال 86 عنوانی بهتر از سی و ششم را کسب نکند. این همان زمانی بود که فدراسیون ووشو از سوی حراست سازمان تربیت بدنی پلمپ شد و مدتی بعد مهدی علی نژاد به عنوان سرپرست انتخاب شد.

بسیاری از اهالی این رشته و منتقدان آن معتقد بودند که علی نژاد از جنس ووشو نیست و نمی تواند این ووشو بهم ریخته را که تنها نامی از فدراسیون بودن را یدک می کشید سروسامان دهد. ولی او خیلی زود حواشی را از بین برد و در سایه آرامش و با بهره گیری از کمک فکری بزرگان این رشته رفته رفته ووشو را به همان جایی رساند که کارشناسان امر ادعا می کردند.

ووشو ایران در سال 88 به روند صعودی دو سال قبل خود ادامه داد. کسب 32 مدال رنگارنگ که 12 تای آن طلا بود از رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا، قهرمانی بزرگسالان جهان و بازیهای داخل سالن آسیا در کنار احداث آکادمی ووشو باعث شد تا این فدراسیون از مکان سی و ششم تا قرار گرفتن در بین شش فدراسیون برتر در پایان سال 88 پیشروی کند.

تیم ووشو ایران در رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا شش مدال طلا، یک نقره و 9 برنز کسب کرد و در میان تمام تیم های شرکت کننده جایگاه سوم را به خود اختصاص داد. این مهم در حالی رغم خورد که ووشو ایران در دوره قبل همین مسابقات تنها یک مدال طلا کسب کرده بود، کسب چهار مدال طلا در رده دختران به خصوص در بخش تالو و صعود از رده نهم دوره قبل به جایگاه سوم از مهمترین نکات این مسابقات بود.

به دست آوردن عنوان نایب قهرمانی در رقابتهای قهرمانی جهان نیز یکی دیگر از افتخارات ووشو در سال 88 بود تیمی که راهی کانادا شده بود با 5 نشان طلا، 6 نقره و یک برنز از جایگاه هفتم 2007 خود تا نایب قهرمانی 2008 پیش رفت.

رقابتهای کانادا نیز چند نکته بارز داشت، کسب مدال طلا در بخش بانوان برای اولین بار و کسب دو مدال طلا توسط تیم بانوان را باید مهمترین ثمره این مسابقات دانست.

رقابتهای داخل سالن آسیا نیز میدان دیگری بود برای افتخار آفرینی ووشو. تیم چهار نفره بانوان ایران یک طلا و سه نقره کسب کرد تا رشد چشمگیر بانوان ووشو ایران بیش از گذشته نمایان شود.

اینکه بانوان ووشوکار ایران می توانند همانند مردان در رقابتهای جهانی و آسیایی حضور یافته و مدال کسب کنند خود در ورزش ایران کاری بی سابقه است. وقتی نوجوانی چون الهه منصوریان یا زهرا کریمی با تجربه توانایی شکست حریفی چینی خود آن هم در فینال را دارند خود ارزش فراوانی دارد که دوری از حاشیه و ایجاد فضایی آرام در کنار فراهم ساختن امکانات مورد نیاز دلیل اصلی آن بوده است.

مهدی علی نژاد سرپرست فدراسیون در مورد عملکرد سال 88 این فدراسیون به خبرنگار مهر گفت: حضور ما در بین شش فدراسیون منتخب اتفاقی نبود. تمامی اهالی ووشو دست به دست هم داده و با وفاق و همدلی یک سال پر مدال و موفقیت آمیز را رقم زدند.

وی ادامه داد: ما به اهدافی دست پیدا کردیم که حتی فکر آن را هم نمی کردیم، شاید هرکدام از این موفقیت ها برای پرکردن کارنامه یکسال فدراسیون کفایت می کرد ولی ما در سایه آرامش و تلاش مستمر و همفکری بزرگان ووشو به آن رسیدیم.

رئیس فدراسیون ووشو به احداث آکادمی ووشو نیز اشاره کرد و گفت: به مکانی نیاز داشتیم که برنامه های خود را متمرکز کنیم. به همین دلیل مکانی را در 1850 متر احداث کردیم و از فروردین ماه 1388 که افتتاح خواهد شد تمامی برنامه های آموزشی و اردویی خود را در همانجا متمرکز خواهیم کرد.

علی نژاد در پایان از سال 89 نیز به عنوان یک سال پرکار نام برد و گفت: قهرمانی جوانان جهان، جام جهانی، بازیهای آسیایی و المپیک ورزش های مبارزه ای را پیش رو داریم که در کنار کسب نتایج در این مسابقات به تدام پشتوانه سازی نیز توجه ویژه داریم.