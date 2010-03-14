به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام محمدحسین موسی⁯پور شامگاه شنبه در آخرین جلسه شورای اداری استان قم در سال جاری اظهار داشت: دولت احمدی⁯نژاد دولت بسیجی⁯وار است و مدیرانی که در این دولت فعالیت می⁯کنند باید بسیجی⁯وار کار کنند.



موسی⁯پور با بیان اینکه در مسئله رشد و توسعه و خدمت⁯رسانی به مردم روحیه بسیجی لازم است، تصریح کرد: اگر مدیری فقط پشت میز بنشیند و کارهای جاری و روزمره را انجام دهد ما نمی⁯توانیم چنین مدیری را در مجموعه مدیریت استان نگه داریم.



مدیران نگذارند گرد زمان بر روی کارها بماند



موسی⁯پور به فعالیت⁯های انجام شده در استان قم طی ماه⁯های گذشته اشاره کرد و یادآور شد: واگذاری زمین نمایشگاه بین⁯المللی قم سه سال معطل مانده بود و این مشکل ظرف دو ساعت حل شد.



وی ادامه داد: ساخت تالار مرکزی شهر قم نیز طی سه سال در حالت گفتگو و بررسی مشکلات بسر می⁯برد که به همت دست⁯اندرکاران امور، این مشکلات برطرف شد.



وی با اشاره به رفع مشکل مسجد سلفچگان اظهار داشت: این مسجد حدود 12 سال پیش با اعتبار کلانی ساخته شد اما به دلیل عدم ایجاد دسترسی، به صورت بلاتکلیف رها شده بود و عملیات ایجاد دسترسی به این مسجد تا پایان هفته جاری به اتمام می⁯رسد.



لزوم تسریع در اجرای پروژه⁯های عمرانی



استاندار قم بر لزوم تسریع در انجام پروژه⁯های عمرانی تأکید کرد و یادآور شد: همه پروژه⁯های عمرانی و توسعه⁯ای استان باید در زمان اعلام شده خودش به اتمام برسد و این مسئله خواسته جدی من از تمامی مدیران و دست⁯اندرکاران امور است.



وی با انتقاد شدید از کندبودن اجرای برخی پروژه⁯های عمرانی اظهار داشت: اجرای یک زیرگذر و پل نباید چهار سال مردم را در بلاتکلیفی نگه داشته باشد چراکه ما در برابر مردم مکلف به خدمت⁯رسانی هستیم.



استاندار قم با بیان اینکه پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) 15 سال روی زمین مانده است، تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر موانع اجرای این پروژه برطرف شد و اعتبار به اندازه کافی در قالب فروش اوراق مشارکت به این طرح اختصاص یافته است.



انتقاد از عملکرد برخی دستگاه⁯ها در جذب اعتبارات



استاندار قم با اشاره به نحوه اختصاص اعتبارات جاری دستگاه⁯های دولتی اظهار داشت: این اعتبارات بر اساس نیازسنجی⁯ها و اولویت⁯بندی⁯های انجام شده به دستگاه⁯های دولتی اختصاص پیدا کرده است و در مورد اعتبارات عمرانی هم مدیران تا پایان تیرماه فرصت دارند که این اعتبارات را جذب کنند.



موسی⁯پور از عملکرد برخی دستگاه⁯های دولتی در جذب اعتبارات عمرانی سال گذشته انتقاد کرد و یادآور شد: متاسفانه برخی دستگاه⁯ها عملکرد خوبی در جذب اعتبارات نداشتند و البته برخی مدیران هم با همتی که داشتند توانستند 100 درصد اعتبارات را جذب کنند که عملکرد آنها جای تقدیر دارد.



استاندار قم گفت: یکی از مهم⁯ترین ملاک⁯های ارزیابی فعالیت مدیران استان نحوه جذب اعتبارات است.



سال آینده جشن باسوادی 111 روستای قم برگزار می⁯شود



موسی⁯پور، قم را شهر علم و صادرکننده فرهنگ دینی به عالم قلمداد کرد و یادآور شد: در سال آینده جشن باسوادی 111 روستا، دو شهر کهک و سلفچگان و دو منطقه شهری در قم را برگزار خواهیم کرد.



استاندار قم گفت: طبق اعلام نهضت سوادآموزی، تا پایان سال 1391 جشن باسوادی در استان قم برگزار می⁯شود اما من به مسئولان این سازمان اعلام کردم که باید تا پایان سال 1390 بی⁯سوادی در شهر خون و قیام ریشه⁯کن شود.



ستاد اجرای طرح هدفمندکردن یارانه⁯ها در قم تشکیل شد



استاندار قم با اشاره به اجرای طرح هدفمندکردن یارانه⁯ها در سال آینده، از همه مسئولان استان خواست که هماهنگی⁯های لازم برای اجرایی کردن این طرح را به دقت انجام دهند و در این زمینه اظهار داشت: هر چند که خواسته دولت این بود که 40 هزار میلیارد تومان از آزادسازی قیمت⁯ها صورت گیرد اما مجلس شورای اسلامی این طرح را تصویب نکرد، در صورتی که این طرح اگر به تصویب می⁯رسید و گام⁯های اجرای این طرح کوتاه⁯تر می⁯شد قطعا بسیاری از مشکلات کشور برطرف می⁯شد.



وی با بیان اینکه دولت خودش را مکلف به اجرای مصوبات مجلس می⁯داند، خاطرنشان کرد: در استان قم نیز ستادی برای اجرای این طرح تشکیل شده و اولین اقدام این ستاد، الزام دستگاه⁯هایی که ارتباط تنگاتنگی با این طرح دارند به مطالعه دقیق آئین⁯نامه⁯ها و بسته⁯های تصویب شده است.



ایجاد 15 هزار شغل در قم



استاندار قم کاهش نرخ بیکاری و اشتغالزایی را یکی از رویکردهای مهم دولت عنوان کرد و افزود: بیکاری منشأ بسیاری از نابسامانی⁯های اجتماعی و فرهنگی و حتی انحرافات سیاسی و امنیتی است، از این رو دولت عزم خود را جزم کرده که این معضل را برطرف کند.



موسی⁯پور با اشاره به اختصاص سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای اشتغالزایی در سال آینده اظهار داشت: هدف⁯گذاری دولت ایجاد یک میلیون و 100 هزار شغل در سال آینده است که از این تعداد 15 هزار شغل در استان قم ایجاد خواهد شد.



استاندار قم با بیان اینکه اگر از ظرفیت⁯های استان بیشتر استفاده کنیم قطعا بیش از این می⁯توانیم شغل ایجاد کنیم، تصریح کرد: جمعیت کنونی استان قم یک میلیون و 106 هزار نفر است و طبق پیش⁯بینی⁯های انجام شده، این رقم تا پایان سال 1393 به یک میلیون و 220 هزار نفر می⁯رسد.



وی گفت: در حال حاضر نرخ بیکاری استان قم 9،6 است و برای اینکه تا پایان سال 1393 معضل بیکاری را حل کنیم باید هر سال 15 هزار شغل در این استان ایجاد کنیم.



موانع رشد و توسعه بخش مسکن باید برطرف شود



استاندار قم طرح توسعه و توجه به صنایع موفق را یکی از طرح⁯های سال آینده استانداری قم برشمرد و گفت: در کنار طرح ایجاد بنگاه⁯های زودبازده باید به دنبال طرح توسعه صنایع باشیم چراکه در این بخش شاهد موفقیت برخی صنایع در تولید و اشتغال و بازاریابی هستیم که باید از این صنایع حمایت کرد و همه مسئولان باید موانعی که جلوی رشد و توسعه بخش مسکن وجود دارد را برطرف کنند چراکه اگر این بخش رونق یابد، اشتغالزایی در استان گسترش پیدا می⁯کند.



انتقاد از عدم به کارگیری ظرفیت بخش گردشگری مذهبی



استاندار قم تولید نرم⁯افزارهای دینی را یکی از مزیت⁯های اصلی این استان برشمرد و افزود: اگر ما موسسات و مراکز تولید این نرم⁯افزارها را ساماندهی و حمایت کنیم علاوه بر اشتغالزایی، تولید فرهنگ و علم هم خواهیم داشت.



وی با انتقاد از عدم به کارگیری ظرفیت⁯های بخش گردشگری مذهبی در قم اظهار داشت: جذب و جلب سرمایه⁯گذاری⁯های داخلی و خارجی، توسعه مناطق مستعد گردشگری در استان و برنامه⁯ریزی برای ماندگاری زائران در قم باید از اولویت⁯های این بخش باشد.



درهای ادارات قم در تعطیلات نوروزی به روی زائران باز است



استاندار قم با اشاره به نزدیک بودن ایام تعصیلات نوروزی، از همه مدیران دستگاه⁯های دولتی خواست که درهای تمامی ادارات و نهادهای دولتی در این ایام به روی شهروندان و زائران قم باز باشد.



وی تصریح کرد: همه دستگاه⁯های دولتی باید با کلیه پرسنل و امکاناتشان آماده باش و در خدمت زائران باشند.



موسی⁯پور از تشکیل کمیته نظارت و بررسی فعالیت⁯های دستگاه⁯های استان در ایام تعصیلات نوروزی خبر داد و یادآور شد: اگر پذیرایی از زائر حرم حضرت معصومه را جزو افتخار و فضیلت⁯های بزرگ قلمداد کنیم حرف بیهوده⁯ای نزدیم، ضمن اینکه این فعالیت⁯ها وظیفه دستگاهی ماست.



وی با بیان اینکه اسلام توجه ویژه⁯ای در خصوص خدمت به خلق دارد و مسئولان باید بدانند که رسیدن به قرب الهی بدون خدمت به خلق امکان⁯پذیر نیست، خاطرنشان کرد: نگاه به قم باید نگاه گره⁯گشایی باشد و اگر این نگاه در بین مسئولان وجود داشته باشد بسیاری از مشکلات قابل حل است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم نیز در این جلسه گفت: امروز 130 نفر از شیعیان کشور کانادا برای گردشگری مذهبی وارد قم شدند و به مدت چهار روز از مناطق گردشگری مذهبی استان قم بازدید می⁯کنند و هم اکنون 150 هزار نفر از شهروندان اروپایی داوطلب بازدید از شهر قم هستند.

رضا ارجمندی ادامه داد: این گروه پس از بازدید از قم، به شهر مشهد می⁯روند و به مدت چهار روز از نقاط گردشگری این شهر نیز دیدن می⁯کنند.

ارجمندی همچنین از تشکیل کمیته استقبال از مهمانان نوروزی در قم خبر داد و اظهار داشت: اعضای این کمیته صبح روز یکشنبه اولین روز عید نوروز در ابتدای ورودی شهر قم مستقر می⁯شوند و با اهدای هدایایی از مسافران نوروزی استقبال می⁯کنند.

وی گفت: برای ارتقای فرهنگ گردشگری اقدام به توزیع 25 هزار سی دی مرتبط با گردشگری در سطح مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان توزیع کردیم.