به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور شامگاه شنبه در آخرین جلسه شورای اداری استان قم در سال جاری اظهار داشت: دولت احمدینژاد دولت بسیجیوار است و مدیرانی که در این دولت فعالیت میکنند باید بسیجیوار کار کنند.
موسیپور با بیان اینکه در مسئله رشد و توسعه و خدمترسانی به مردم روحیه بسیجی لازم است، تصریح کرد: اگر مدیری فقط پشت میز بنشیند و کارهای جاری و روزمره را انجام دهد ما نمیتوانیم چنین مدیری را در مجموعه مدیریت استان نگه داریم.
مدیران نگذارند گرد زمان بر روی کارها بماند
موسیپور به فعالیتهای انجام شده در استان قم طی ماههای گذشته اشاره کرد و یادآور شد: واگذاری زمین نمایشگاه بینالمللی قم سه سال معطل مانده بود و این مشکل ظرف دو ساعت حل شد.
وی ادامه داد: ساخت تالار مرکزی شهر قم نیز طی سه سال در حالت گفتگو و بررسی مشکلات بسر میبرد که به همت دستاندرکاران امور، این مشکلات برطرف شد.
وی با اشاره به رفع مشکل مسجد سلفچگان اظهار داشت: این مسجد حدود 12 سال پیش با اعتبار کلانی ساخته شد اما به دلیل عدم ایجاد دسترسی، به صورت بلاتکلیف رها شده بود و عملیات ایجاد دسترسی به این مسجد تا پایان هفته جاری به اتمام میرسد.
لزوم تسریع در اجرای پروژههای عمرانی
استاندار قم بر لزوم تسریع در انجام پروژههای عمرانی تأکید کرد و یادآور شد: همه پروژههای عمرانی و توسعهای استان باید در زمان اعلام شده خودش به اتمام برسد و این مسئله خواسته جدی من از تمامی مدیران و دستاندرکاران امور است.
وی با انتقاد شدید از کندبودن اجرای برخی پروژههای عمرانی اظهار داشت: اجرای یک زیرگذر و پل نباید چهار سال مردم را در بلاتکلیفی نگه داشته باشد چراکه ما در برابر مردم مکلف به خدمترسانی هستیم.
استاندار قم با بیان اینکه پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) 15 سال روی زمین مانده است، تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر موانع اجرای این پروژه برطرف شد و اعتبار به اندازه کافی در قالب فروش اوراق مشارکت به این طرح اختصاص یافته است.
انتقاد از عملکرد برخی دستگاهها در جذب اعتبارات
استاندار قم با اشاره به نحوه اختصاص اعتبارات جاری دستگاههای دولتی اظهار داشت: این اعتبارات بر اساس نیازسنجیها و اولویتبندیهای انجام شده به دستگاههای دولتی اختصاص پیدا کرده است و در مورد اعتبارات عمرانی هم مدیران تا پایان تیرماه فرصت دارند که این اعتبارات را جذب کنند.
موسیپور از عملکرد برخی دستگاههای دولتی در جذب اعتبارات عمرانی سال گذشته انتقاد کرد و یادآور شد: متاسفانه برخی دستگاهها عملکرد خوبی در جذب اعتبارات نداشتند و البته برخی مدیران هم با همتی که داشتند توانستند 100 درصد اعتبارات را جذب کنند که عملکرد آنها جای تقدیر دارد.
استاندار قم گفت: یکی از مهمترین ملاکهای ارزیابی فعالیت مدیران استان نحوه جذب اعتبارات است.
سال آینده جشن باسوادی 111 روستای قم برگزار میشود
موسیپور، قم را شهر علم و صادرکننده فرهنگ دینی به عالم قلمداد کرد و یادآور شد: در سال آینده جشن باسوادی 111 روستا، دو شهر کهک و سلفچگان و دو منطقه شهری در قم را برگزار خواهیم کرد.
استاندار قم گفت: طبق اعلام نهضت سوادآموزی، تا پایان سال 1391 جشن باسوادی در استان قم برگزار میشود اما من به مسئولان این سازمان اعلام کردم که باید تا پایان سال 1390 بیسوادی در شهر خون و قیام ریشهکن شود.
ستاد اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها در قم تشکیل شد
استاندار قم با اشاره به اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها در سال آینده، از همه مسئولان استان خواست که هماهنگیهای لازم برای اجرایی کردن این طرح را به دقت انجام دهند و در این زمینه اظهار داشت: هر چند که خواسته دولت این بود که 40 هزار میلیارد تومان از آزادسازی قیمتها صورت گیرد اما مجلس شورای اسلامی این طرح را تصویب نکرد، در صورتی که این طرح اگر به تصویب میرسید و گامهای اجرای این طرح کوتاهتر میشد قطعا بسیاری از مشکلات کشور برطرف میشد.
وی با بیان اینکه دولت خودش را مکلف به اجرای مصوبات مجلس میداند، خاطرنشان کرد: در استان قم نیز ستادی برای اجرای این طرح تشکیل شده و اولین اقدام این ستاد، الزام دستگاههایی که ارتباط تنگاتنگی با این طرح دارند به مطالعه دقیق آئیننامهها و بستههای تصویب شده است.
ایجاد 15 هزار شغل در قم
استاندار قم کاهش نرخ بیکاری و اشتغالزایی را یکی از رویکردهای مهم دولت عنوان کرد و افزود: بیکاری منشأ بسیاری از نابسامانیهای اجتماعی و فرهنگی و حتی انحرافات سیاسی و امنیتی است، از این رو دولت عزم خود را جزم کرده که این معضل را برطرف کند.
موسیپور با اشاره به اختصاص سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای اشتغالزایی در سال آینده اظهار داشت: هدفگذاری دولت ایجاد یک میلیون و 100 هزار شغل در سال آینده است که از این تعداد 15 هزار شغل در استان قم ایجاد خواهد شد.
استاندار قم با بیان اینکه اگر از ظرفیتهای استان بیشتر استفاده کنیم قطعا بیش از این میتوانیم شغل ایجاد کنیم، تصریح کرد: جمعیت کنونی استان قم یک میلیون و 106 هزار نفر است و طبق پیشبینیهای انجام شده، این رقم تا پایان سال 1393 به یک میلیون و 220 هزار نفر میرسد.
وی گفت: در حال حاضر نرخ بیکاری استان قم 9،6 است و برای اینکه تا پایان سال 1393 معضل بیکاری را حل کنیم باید هر سال 15 هزار شغل در این استان ایجاد کنیم.
موانع رشد و توسعه بخش مسکن باید برطرف شود
استاندار قم طرح توسعه و توجه به صنایع موفق را یکی از طرحهای سال آینده استانداری قم برشمرد و گفت: در کنار طرح ایجاد بنگاههای زودبازده باید به دنبال طرح توسعه صنایع باشیم چراکه در این بخش شاهد موفقیت برخی صنایع در تولید و اشتغال و بازاریابی هستیم که باید از این صنایع حمایت کرد و همه مسئولان باید موانعی که جلوی رشد و توسعه بخش مسکن وجود دارد را برطرف کنند چراکه اگر این بخش رونق یابد، اشتغالزایی در استان گسترش پیدا میکند.
انتقاد از عدم به کارگیری ظرفیت بخش گردشگری مذهبی
استاندار قم تولید نرمافزارهای دینی را یکی از مزیتهای اصلی این استان برشمرد و افزود: اگر ما موسسات و مراکز تولید این نرمافزارها را ساماندهی و حمایت کنیم علاوه بر اشتغالزایی، تولید فرهنگ و علم هم خواهیم داشت.
وی با انتقاد از عدم به کارگیری ظرفیتهای بخش گردشگری مذهبی در قم اظهار داشت: جذب و جلب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، توسعه مناطق مستعد گردشگری در استان و برنامهریزی برای ماندگاری زائران در قم باید از اولویتهای این بخش باشد.
درهای ادارات قم در تعطیلات نوروزی به روی زائران باز است
استاندار قم با اشاره به نزدیک بودن ایام تعصیلات نوروزی، از همه مدیران دستگاههای دولتی خواست که درهای تمامی ادارات و نهادهای دولتی در این ایام به روی شهروندان و زائران قم باز باشد.
وی تصریح کرد: همه دستگاههای دولتی باید با کلیه پرسنل و امکاناتشان آماده باش و در خدمت زائران باشند.
موسیپور از تشکیل کمیته نظارت و بررسی فعالیتهای دستگاههای استان در ایام تعصیلات نوروزی خبر داد و یادآور شد: اگر پذیرایی از زائر حرم حضرت معصومه را جزو افتخار و فضیلتهای بزرگ قلمداد کنیم حرف بیهودهای نزدیم، ضمن اینکه این فعالیتها وظیفه دستگاهی ماست.
وی با بیان اینکه اسلام توجه ویژهای در خصوص خدمت به خلق دارد و مسئولان باید بدانند که رسیدن به قرب الهی بدون خدمت به خلق امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: نگاه به قم باید نگاه گرهگشایی باشد و اگر این نگاه در بین مسئولان وجود داشته باشد بسیاری از مشکلات قابل حل است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم نیز در این جلسه گفت: امروز 130 نفر از شیعیان کشور کانادا برای گردشگری مذهبی وارد قم شدند و به مدت چهار روز از مناطق گردشگری مذهبی استان قم بازدید میکنند و هم اکنون 150 هزار نفر از شهروندان اروپایی داوطلب بازدید از شهر قم هستند.
رضا ارجمندی ادامه داد: این گروه پس از بازدید از قم، به شهر مشهد میروند و به مدت چهار روز از نقاط گردشگری این شهر نیز دیدن میکنند.
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