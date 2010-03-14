عملیات اجرایی راه‌ آهن یزد - اقلید آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حمید بهبهانی روز شنبه در مراسم کلنگ‌ زنی این پروژه اظهار داشت: شبکه راه ‌آهن کشور یکی از اولویتهای برنامه چشم انداز است و در این راستا باید تلاش شود سالانه هزار و 200 متر به شبکه ریلی کشور اضافه شود.

وی افزود: وزارت راه و ترابری تلاش کرده تا نقاط مختلف کشور را از این راه برخوردار کند و در این راستا بخشهای مختلفی از ایران هم‌ اکنون به کارگاه راه‌ سازی و احداث راه ‌آ‌هن تبدیل شده است.

بهبهانی راه را زیرساخت اصلی توسعه همه جانبه خواند و بیان داشت: در مسیر توسعه راه‌ ها، قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) و قرب کربلا از بازوان مهم اجرایی وزارت راه به شمار می‌روند.

وی با بیان اهمیت راه‌آهن یزد - اقلید اظهار امیدواری کرد: استان یزد در دوره تصدی دولت دهم شاهد بهره‌برداری از پروژه راه‌آهن یزد - اقلید باشد.

بهبهانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سایر پروژه‌های مهم ملی وزارت راه و ترابری در سراسر کشور از بهره‌ برداری باند دوم پل شهید کلانتری که بر روی دریاچه ارومیه طی چند روز آینده خبر داد.

وزیر راه و ترابری همچنین بهسازی جاده ابرکوه به سمت یزد که در روزگاران دور مسیر حرکت ثامن‌الائمه، حضرت علی بن موسی الرضا(ع) به سمت خراسان بوده است را خواستار شد.

معاون وزیر راه و ترابری نیز در این مراسم با اشاره به ویژگی‌ های پروژه راه‌آهن یزد - اقلید بیان داشت: اجرای این پروژه برای نخستین بار در کشور به صورت طرح و اجرا صورت می‌ گیرد.

شهرام یارمند ادامه داد: به حداقل رسیدن زمان اجرا و افزایش کیفیت از ویژگی‌های شیوه طرح و اجراست.

وی اظهار امیدواری کرد: مردم استان‌های فارس و یزد شاهد بهره‌ برداری از این پروژه در طول دو تا سه سال آینده باشند.

استاندار یزد نیز در این مراسم با اشاره به روند ارتباطات و حمل و نقل در گذر زمان بیان داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مقوله راه همانند دیگر مقوله‌ها تحولات عظیمی ایجاد شده است.

محمدرضا فلاح‌ زاده با بیان اینکه حمل و نقل از زیرساخت ‌های مهم در توسعه همه‌ جانبه کشور است، اظهار داشت: هم ‌اکنون 60 پروژه راه ‌سازی در استان یزد در حال اجراست.

وی در مورد راه‌آهن یزد - اقلید نیز بیان داشت: احداث این راه ‌آهن از مصوبات سفر پر خیر و برکت رهبر معظم انقلاب به استان دارالعباده و دارالعلم یزد است که رئیس جمهور پرتلاش نیز در دور دوم سفر خود به یزد و در سخنرانی در میدان امیرچخماق، آغاز عملیات اجرایی این پروژه در سال 88 را اعلام کردند.

نماینده مردم شهرستان‌های ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم سخنانی اجرای این پروژه را موجب کاهش هزینه‌های حمل و نقل مسافر و بار دانست.

محمدکاظم فرهمند از وزیر راه و ترابری و استاندار یزد به خاطر اهتمام در اجرای این پروژه قدردانی کرد.

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا که اجرای این پروژه را در دست اقدام دارد نیز بیان داشت: مفتخریم که پیش از این در مقابل غرش تانک‌های دشمن می‌ایستادیم و اکنون همراه با غرش ماشین‌های راه‌سازی به دنبال آبادانی هر چه بیشتر هستیم.

سردار محمد عبداللهی اظهار داشت: امیدواریم سوت این قطار در موعد مقرر در این مسیر طنین‌افکن شود.

وزیر راه و ترابری در سفر خود به استان یزد همچنین قطعات اول و سوم محور یزد - تفت - ابرکوه و سورمق را که به بزرگراه امام رضا (ع) موسوم است، افتتاح کرد.

این قطعات 93 کیلومتر طول دارد و مهم‌ترین محور قطری کشور به شمار می‌ رود.