همزیستی خوبی میان مذاهب گوناگون در استان کرمانشاه وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی شامگاه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان روانسر، اظهار داشت: اکنون که به لطف و پرتو نظام جمهوری اسلامی هیچگونه چالش و اختلافی در حوزه های مذهبی استان نداریم، لازم است مسئولان نیز به شکرانه این اتحاد و نعمت الهی همه توان خود را برای خدمت صادقانه به مردم بکار گیرند.

وی خدمت به مردم را سرلوحه نظام اسلامی دانست و گفت: اساساً نظام جمهوری اسلامی یعنی مردم و مردم هم از مسئولان نظام انتظار توسعه و بهبود کیفیت زندگی شان را دارند که خواسته ای به حق است.

هاشمی با اشاره به بودجه سال آینده استان گفت: تمام سعی و تلاش خود را برای رفع محرومیت و توجه به مناطق محروم استان در توزیع اعتبارات بکار خواهیم گرفت و اساساً سفرهای شهرستانی ما نیز در همین راستا است.

وی به پتانسیل های شهرستان روانسر در حوزه های کشاورزی و بخصوص قطبیت این شهرستان در صنعت مرغداری و تولید مرغ اشاره کرد و گفت: می توان با کار بیشتر و ایجاد هم افزائی و گرایشات توسعه مدارانه، در کنار این توانمندیها در جهت ایجاد صنایع تبدیلی حتی به سوی صادرات فرآورده های این شهرستان حرکت نمود و گامی مهم در راستای رفع بیکاری در شهرستان روانسر برداشت.

نشست شورای اداری با بیان اهم مشکلات این شهرستان از سوی فرماندار شهرستان روانسر و نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی همراه بود که توجه به وضعیت راههای روستائی، فاضلاب شهری، گازرسانی، کمک به شهرداری برای توسعه و ارتقای وضعیت مبلمان شهری و برخی موارد دیگر از این دست مشکلات بود.

برخی از مهمترین مصوبات شورای اداری شهرستان روانسر بدین قرار بود:

- اختصاص یک میلیارد و 200 میلیون ریال از سوی استاندار به شهرداری روانسر جهت توسعه خدمات و توجه بیشتر به مبلمان شهری و سایر خدماتی که در آستانه نوروز و ورود مهمانان نوروزی به این شهر لازم است انجام شود.

- الزام شرکت گاز استان برای اتمام عملیات گازرسانی به شهرک صنعتی روانسر تا پایان شهریور ماه سال آینده.

- الزام کلیه بانکهای عامل استان برای همکاری در پرداخت وام مقاوم سازی منازل روستائی پیرو توافقاتی که در سفر چندی پیش وزیر مسکن و شهرسازی به استان صورت گرفته است که البته این مصوبه در سراسر استان مصداق خواهد داشت.

- اختصاص مبلغ دو میلیارد ریال جهت اصلاح شبکه آب شهری روانسر که 70 درصد از این رقم از محل اعتبارات داخلی آبفای شهری استان و 30 درصد دیگر از محل اعتبارات استانی خواهد بود.

- اختصاص 700 میلیون ریال از اعتبارات استانی به سازمان میراث فرهنگی استان جهت واگذاری مطالعات مربوط به بهسازی محوطه درونی غار قوری قلعه به شرط اینکه مشاور مربوطه اط مشاورین توانمند خارجی باشد.

- اختصاص 500 میلیون ریال برای کمک به امور شهری به شهرداری بخش شاهو.

- اختصاص 300 میلیون ریال به شهرداری روانسر برای ساخت یادمان شهدای این شهر و نیز اختصاص 300 میلیون ریال دیگر جهت ساماندهی گلزار شهدای شهرستان روانسر.

- اختصاص 200 میلیون ریال به میراث فرهنگی جهت انجام اموری که در راستای پذیرائی و جذب مهمانان نوروزی در ایام نوروز لازم است.

تصویب آبرسانی به 47 روستای حدفاصل شهرستان روانسر به جوانرود که در دو فاز اجرا خواهد شد (در سال 89 برای 50 درصد از روستاها و در سال 90 برای 50 درصد دیگر اقدام خواهد شد).

استاندار کرمانشاه در پایان این جلسه از مسوولین خواست تا با روحیه همکاری و هم افزائی در راستای رفع مشکلات شهرستان گام بردارند و تاکید کرد که مصوبات این سفرها را بسیار جدی می انگارد و در سفرهای بعدی یکی از مطالبه های اساسی اش از مسوولین شهرستانی ، اجرای این مصوبات خواهد بود.