طرح آبرسانی به شهر روانسر مورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد کهریزی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در مراسم افتتاح این طرح گفت: همزمان با گسترش محدوده شهری درروانسر وافزایش جمعیت شهر و همچنین افزایش نیازهای آبی،لزوم تامین آب مورد نیاز از طریق حفریک چاه وتجهیز وراه اندازی آن واجرای یک رشته خط انتقال واحداث دو واحد مخزن ذخیره آب دردستور کار قرار گرفت واین طرح به طور کلی درسه فاز مختلف مطالعه واجراء شد که امروز خوشبختانه شاهد بهره برداری ازآن هستیم.

در ادامه کیوان نیا مدیر طرحهای استانی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه نیز به تشریح مشخصات فنی طرح پرداخت وگفت: این طرح دارای مولفه های همچون، حفروتجهیز و راه اندازی یک حلقه چاه به عمق 252 متر با آبدهی 50 لیتر درثانیه، خط انتقال آب بطول پنج هزار و 600 متر از نوع لوله های فولادی، سه هزارمتر مکعب مخزن ذخیره از جنس بتن، ایستگاه پمپاژ با دو دستگاه موتور پمپ 75 کیلو وات، برق رسانی به طول هزار و 400 متر است.

وی افزود: این پروژه با هزینه ای بالغ بر 284 میلیارد ریال انجام و قادر است آب مورد نیاز شهر روانسر را در افق 1410 تامین کند.

در پایان مراسم بهره برداری از این طرح سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه به منظور حفظ منابع طبیعی واحیاء سنت حسنه درختکاری یک اصله نهال در محوطه طرح آبرسانی روانسرغرس کردند.

استاندار کرمانشاه در ابتدای ورود به شهرستان روانسر ضمن حضور بر مزار شهدای این شهر و قرائت فاتحه و ادای احترام به شهدای شهرستان، به میان خانواده های شهیدان نادر احمدی و منصور محمدی رفت و مشکلات و درد دلهای آنان را شنید.

وی نسبت به جذب و بکارگیری فرزندان بیکار خانواده های شهیدان از سوی دستگاههای اداری تاکید کرد و از فرماندار شهرستان خواست تا در یک برنامه زمان بندی شده و مشخص، مدیران شهرستان را ملزم به سرکشی دوره ای به خانواده های شهیدان شهرستان نماید و کاری کنند که این رویه در شهرستان نهادینه شود.

استاندار کرمانشاه همچنین از عملیات ساخت مسکن مهر شهرستان روانسر نیز بازدید کرد و نسبت به پیشرفتهای خوب این پروژه ها در شهرستان ابراز رضایت کرد اما در عین حال بر لزوم سرعت بخشی هرچه بیشتر به عملیات ساخت منازل مسکن مهر برای اعضای تعاونی ها تاکید نمود.