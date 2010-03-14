فرناز محمدی، رئیس نگارخانه پردیس سینمایی ملت در مورد نحوه انتخاب کسانی که علاقه‌مند به برپایی نمایشگاه در این مکان هستند، به خبرنگار مهر گفت: شیوه کار ما به این صورت است که معمولا خودمان از هنرمندان از دعوت می‌کنیم تا نمایشگاه برگزار کنند. مراجعان زیادی داریم که خواستار برپایی نمایشگاه هستند. البته منظورم این نیست که می‌خواهیم نمایشگاه‌هایمان انحصاری باشد ولی به دلیل نگاه تخصصی که هدفمان است در انتخاب نمایشگاه‌ها دقت می‌کنیم.

او همچنین درباره دلیل این سختگیری ابراز داشت: شهرداری برای تاسیس این مکان هزنیه زیادی متقبل شده است. بنابراین تلاشمان این است که بهترین نمایشگاه‌ها را برگزار کنیم. حتی می‌توانیم زمان برگزاری نمایشگاه‌ها را تا چند سال دیگر پرکنیم اما فکر می‌کنم نیاز جامعه امروز ما این است که نمایشگاه‌هایی با کیفیت خوب به معرض دید عموم گذاشته شود.

محمدی در ادامه به توضیح چگونگی برگزاری یک نمایشگاه در پردیس سینمایی ملت پرداخت: سعی ما این است که به جای دریافت اجاره مکان، درصد فروش بگیریم یعنی میزانی از فروش آثار به نگارخانه تعلق بگیرد. با توجه به نمایشگاه‌هایی هم که تاکنون برگزار کرده‌ایم، فروش‌ها طوری بوده که بتواند هزنیه‌های تاسیس نگارخانه را جبران کند.

او ادامه داد: کسانی که در آثارشان نگاه شهری و شهروندی داشته باشند و با دید جدیدی به این مسئله نگاه کنند، برای ما اهمیت دارند. به همین دلیل این معیار را نیز برای برگزاری نمایشگاه مدنظر قرار می‌دهیم.

مدیر نگارخانه پردیس سینمایی ملت اما نظر برخی را که می‌گویند مردم هنوز عادت نکرده‌اند به دیدن نمایشگاه بیایند، رد کرد: ما مردم را به حال خودشان گذاشته‌ایم. به نظرم یکی از بدترین کارها برای جلب مردم به تماشای نگارخانه‌ها، تبلیغات بی‌خود است. تجربه نشان داده است، وقتی کیفیت یک نمایشگاه بالا باشد، شهروندان مطلع می‌شوند و به دیدن آثار می‌روند.

او در این مورد به نمایشگاه گروه هفت نگاه اشاره کرد: نمایشگاهی مثل هفت نگاه که آثار با کیفیتی در آن ارائه شده بود، تبلیغات زیادی نداشت اما به خاطر اتکا به آثار خوب، روزانه 1500 نفر بازدیدکننده داشتیم. مردم هوشیار هستند و برای همین می‌دانند باید کدام نمایشگاه را ببینند.