اصغر افضلی دوبلور و مدیر دوبلاژ درباره افت کیفیت دوبله انیمیشن‌ها به خبرنگار مهر گفت: در گذشته گویندگان قدرتمند فیلمهای انیمیشن را دوبله می‌کردند و مرتب در کارتونها تیپ‌سازی می‌کردند، به همین دلیل بیننده هم دوبله زیبا و شیرینی می‌شنید ولی الان گویندگان جوان تیپ‌سازی نمی‌کنند و همین مسئله منجر به افت کیفیت دوبله انیمیشن شده است. در واقع برای دوبله کارتونها از صدای معمولی استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، گویندگان پیشکسوت کمتر کار می‌کنند به همین دلیل دوبله‌های زیبا کمتر شنیده می‌شود.

وی در ادامه افزود: کمرنگ شدن صداهای خاص میان دوبلور مسلماً در دوبله تاثیرگذار است. در واقع تعداد گویندگان خوب کم است. تماشاگر گناهی ندارد که دوبله خوبی نشنود. فیلمهای انیمیشن نیازمند گوینده خوب است. این مسئله را باید اصولی حل کرد. به نظرم گویندگانی که خوب کار نمی‌کنند باید کنار گذاشته شوند و از کسانی دعوت شود که نه تنها به کار علاقمند هستند بلکه سعی می‌کنند از پیشکسوتان کار را یاد بگیرند. برخی مواقع که گویندگان قدیمی کار را دوبله می‌کنند، می‌بینیم کار رونق گرفته است.

این مدیر دوبلاژ با سابقه خاطرنشان ساخت: البته برخی مواقع در کارتونهای ژاپنی خریداری شده صداهای بدی شنیده می‌شود که روی شخصیتهای کارتونی گذاشته شده است، اما ما می‌توانیم با دوبله خوب کار را دلچسب کنیم. یک زمانی دوبله ایران حرف اول را می‌زد. الان هم نفس گویندگان قدیمی است که دوبله را زنده نگه داشته است. امیدوارم روزی دوبله ایران اعتبار گذشته خودش را به دست آورد.

افضلی ادامه داد: گویندگان جوان باید کنار پیشکسوتان بنشینند تا کار را یاد بگیرند. یک دوبلور زمانی موفق می‌شود که وقت و انرژی برای کارش بگذارد و سعی کند از تجربیات گویندگان پیشکسوت نهایت استفاده را ببرد. تلویزیون به عنوان سفارش‌دهنده می‌تواند وضعیت دوبله را ساماندهی کند و کار را به دست دوبلورهای متبحر دهد، نه گویندگانی که کار بلد نیستند.

اصغر افضلی متولد سال 1317 است. وی کار حرفه‌ای خود را در دوبله از سال 1339 شروع کرده است. ویژگی صدای او تیپ سازیهای متفاوت کمدی در فیلمها و کارتونها است. او خالق تیپهای فیلمهای کمدی مثل فرانکو فرانکی، وودی آلن، بود آبوت، استن لورل، بهمن یار، اسدزاده، عزت الله وثوق وتوتو و در کارتونها وروجک و آقای نجار(وروجک)، گوریل انگوری (بیگلی بیگلی)، کارآگاه گجت، قلعه هزار اردک، رابین هود ( پادشاه / پرنس جان)، گربه‌های اشرافی (خدمتکار / ادگار) و سریال‌ها هزاردستان و دایی جان ناپلئون است.