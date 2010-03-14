به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "نوروزنامه" در چهار قسمت به نویسندگی رویا افشار، تهیهکنندگی فریبرز گلبن، کارگردای فریدون محرابی و سردبیری شهرام میرشکاک برای رادیو فرهنگ تهیه شده و داستان درباره زن و شوهری است که به واسط کتابی مربوط به آیینهای نوروزی و تاریخچه هفتسین سفری به داستانهای نوروزی میکنند.
ـ نمایش "داستانهای خندهدار تیمور لنگ و مجازات جوحی" به نویسندگی پورعلی ممد و سردبیری نادر برهانی مرند در 14 قسمت برای رادیو فرهنگ تولید شده است.
ـ نمایش "ترخینه" به نویسندگی صفیخانی، کارگردانی صدرالدین شجره، سردبیری نادر برهانی مرند و تهیهکنندگی محمد مهاجر در هفت قسمت برای رادیو فرهنگ تهیه شده است. این نمایش بیانگر هفت حکایت از لطیفهها است.
ـ نمایش "شیرینی عید" در 10 قسمت به سردبیری جهانشاه آل محمود برای رادیو البرز تهیه شده است. این نمایش شامل داستانهای شیرین است.
- نمایش "این سفر نوروزی" به سردبیری جهانشاه آل محمود در پنج قسمت روایتگر دو رزمنده است که همدیگر را پیدا میکنند و در جبهه خاطراتشان را با هم مرور میکنند. این نمایش برای رادیو البرز تهیه شده است.
- نمایش "کوچه شمعدانی" در 14 قسمت به کارگردانی علی عمراین، تهیهکنندگی عذرا وکیلی و سربیری یاراحمدی برای رادیو البرز تهیه شده است. این نمایش درباره زوج جوانی است که برای گذراندن ماه عسل در ایام نوروز وارد ویلایی میشوند و ...
ـ نمایش "مبارک و حاجی الماس" در پنج قست به نویسندگی شیدا اصغری، سردبیری مهدی شرفی برای رادیو ایران تهیه شده و درباره تاجری پول پرست است که مباشری به نام مبارک دارد.
ـ نمایش "دایی برزو" در پنج قسمت به نویسندگی زینالعابدین صادقی و سردبیری مهدی شرفی برای رادیو ایران تولید شده و درباره مرد شصت سالهای است که علاقه زیادی به کمک کردن دارد.
ـ نمایش "معجزه کوچک" در پنج قسمت برای رادیو ایران تهیه شده است. این نمایش ماجرای زندی آرایشگری است که به نویسندگی امیرحسین نجفی و سردبیری مهدی شرفی تولید شده است.
ـ نمایش "جوراب بکش سرت" به سردبیری مژگان دباغی در یک قسمت درباره زن و مرد جوانی استکه بر خلاف میل پدر با هم ازدواج کردند و حالا برای ماه عسل به سفر میروند. این نمایش نوروز از رادیو ایران روی آنتن میرود.
ـ نمایش "زندگی دوباره" به سردبیری مژگان دباغی در رادیو ایران تهیه شده است. این نمایش طنز به مسائل زناشویی یک زوج جوان میپردازد.
ـ نمایش "زخم نامرئی" به سردبیری مژگان دباغی در رادیو ایران تولید شده و داستان درباره مردی است که درگیر ماجراهای مختلف میشود.
ـ نمایش "دور اما نزدیک" در شش قسمت به نویسندگی نسیم خراشادیزاده، کارگردانی رضا عمرانی و سردبیری ندا هنگامی به مسائل اجتماعی و خانوادگی میپردازد. این نمایش از رادیو تهران پخش میشود.
ـ نمایش "معامله پر منفعت" در یک قسمت به نویسندگی فاطمه دلیری، کارگردانی آشا محرابی و سردبیری فاطمه دلیری برای رادیو جوان تهیه شده است. این نمایش درباره مردی است که تصمیم به فروش اسبش میکند.
ـ نمایش "مهربانو" به سردبیری دلیری و کارگردانی آشا محرابی برای رادیو جوان تهیه شده است. داستان این نمایش درباره آداب غذا خوردن شاهان است.
ـ نمایش "مادربزرگ آن" به سردبیری فاطمه دلیری و کارگردانی ایوب آقاخانی درباره پیرزنی است که به بانک میرود، اما درگیر چند سارق میشود. این نمایش برای رادیو جوان تهیه شده است.
ـ نمایش "عروسی" در سه قسمت به نویسندگی پیمان مجیدی و سردبیری فاطمه دلیری تهیه شده و داستان درباره مرد مسنی است که از ازدواج گریزان است.
ـ نمایش "جریب آباد علیا" در چهار قسمت به سردبیری یاراحمدی برای رادیو جوان تهیه شده است.
ـ نمایش "یک داستان به یادماندنی" به نویسندگی مرادی جعفری و و سردبیری سطوت برای رادیو جوان تهیه شده است و داستان درباره نویسنده معروفی است که مجبور میشود برای روزنامه داستان بنویسد.
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