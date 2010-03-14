عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- 200 هزار تظاهر کننده در رم "سیلیویو برلوسکنی" رئیس جمهوری این کشور را به اداره کشور با اهداف شخصی و ناعادلانه متهم کردند و خواستار کناره گری او از قدرت شدند. آنها همچنین بر این باورند که صدایشان تنها در خیابانها قابل شنیدن است. طلاق ، رسوایی جنسی، حمله فیزیکی به برلوسکنی، و تظاهراتهای اخیر مشکلاتی بوده است که رئیس جمهوری ایتالیا با آن روبرو بوده است.

- نوری المالکی همچنان در انتخابات عراق از رقیب خود ایاد علاوی که در رده سوم است پیش افتاده است.

- 13 نفر در یک حمله انتحاری در شمال غربی پاکستان کشته شدند 2 پلیس و 2 سرباز در بین این کشته ها بودند و این دومین حمله بزرگ در کشور در کمتر از 24 ساعت است و گفته می شود که این نشانه ای بر آغاز موج جدید خشونتها و انفجارها در این کشور است.

- ممنوعیت ورود افراد زیر 50 ساله به مسجد الاقصی.

- یک شبکه تلویزیونی پر ببیننده در گرجستان در خبری غیر واقعی از حمله تانک ها و هواپیماهای روسیه به گرجستان و ترور میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری این کشور خبر داد که این خبر دروغ بسیاری از شهروندان این کشور را از ترس به بیمارستان منتقل کرد. شهروندان در برابر ایستگاه تلوزیونی مذکور تجمع کرده و خواستار پاسخ این شبکه به خبر دروغ شدند. آنها همچنین می خواهند بدانند که چگونه چنین خبر دروغی اجازه انتشار داده شده است.

- نگرانی مسلمانان از افزایش افکار ضد اسلامی در آمریکا / نگرانی از اخراج مسلمانان از کار به دلیل داشتن روسری و درخواست کارشناسان بر آموزش افراد به عنوان عاملی مهم در کاهش تعصبات ضد اسلامی

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