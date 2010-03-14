بهبود عملکرد ترانزیستورها با استفاده از نانوساختارهای نیم رسانا

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا علایی مجری طرح با بیان این مطلب افزود: در این پژوهش ابتدا با محاسبات کوانتوم مکانیکی دقیق خود بر روی نانوساختارهای نیم رسانا، یکی از موثرترین عوامل کاهنده کارایی ترانزیستورهای اثر میدانی پرسرعت و پرتوان و نیز چشمه های تابشگر نور معمولی و لیزری را مورد بررسی و ارزیابی "کمی" قرار دادیم در گام بعدی به منظور بررسی کیفی این اثر و تقویت جنبه های کاربردی آن با همکاری دانشگاه صنعتی "دارمشتات" آلمان اقدام به ساخت و مشخصه یابی نمونه های طراحی شده برای این قطعات کردند.

وی اظهار داشت: برای انجام این پژوهش نخست با استفاده از معادله شرودینگر، توابع موج الکترون ها و حفره ها را در یک چاه پتانسیل متناهی در ساختارهای نانومتری به طور تحلیلی به ‌دست آوردیم سپس به بررسی اثر حبس کوانتومی استارک ناشی از میدان پیزوالکتریکی داخلی بر انتقال ترازهای انرژی "کوانتیده" که سبب کاهش شدت نور گسیلی و نیز گذار به سوی قرمز در چاه های کوانتومی می شود، پرداخته شد.



علایی ادامه داد: به منظور تعیین انرژی گذار بین حالت های پایه الکترون و حفره در چاه های کوانتومی با عرض متفاوت، ابتدا تابع موج حامل ها را در این چاه ها تعیین کردیم سپس پتانسیل ناشی از میدان پیزوالکتریکی را به عنوان یک عامل اختلالی در این مدل دخالت دادیم و محاسبات مربوط را در دو حالت مختلف انجام دادیم.



این محقق با اشاره به حالت های محاسباتی، خاطر نشان کرد: نتایج نظری و تجربی که از این پژوهش به دست آمد می تواند در صنعت الکترونیک و اپتوالکترونیک استفاده شود و در طراحی و ساخت قطعاتی مانند ترانزیستورها، چشمه های تابشگر‌ نور نظیر دیودهای نور گسیل و نیز دیودهای لیزری که در ناحیه فعال خود از این نوع ساختارها بهره می برند به کار رود.