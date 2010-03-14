به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "بیست" سومین ساخته بلند سینمایی کاهانی است که در آن پرویز پرستویی، مهتاب کرامتی، علیرضا خمسه، حبیب رضایی، مهران احمدی و فرشته صدرعرفایی به ایفای نقش پرداختند.

داستان فیلم درباره یک تالار پذیرایی است که تعدادی کارگر در آن مشغول به کارند و وابستگی عاطفی و کاری به تالار دارند. فیلم سینمایی "بیست" در جشنواره‌های مختلف شرکت کرد و پرویز پرستویی در جشنواره فیلم‌های هنری باتومی جایزه بازیگری را از آن خود کرد. فیلم سینمایی "هیچ" به کارگردانی کاهانی نوروز 89 اکران می‌شود.