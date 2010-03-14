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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۴۷

"بیست" نوروز از شبکه چهار روی آنتن می‌رود

"بیست" نوروز از شبکه چهار روی آنتن می‌رود

فیلم سینمایی "بیست" به کارگردانی عبدالرضا کاهانی نوروز 89 از شبکه چهار پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "بیست" سومین ساخته بلند سینمایی کاهانی است که در آن پرویز پرستویی، مهتاب کرامتی، علیرضا خمسه، حبیب رضایی، مهران احمدی و فرشته صدرعرفایی به ایفای نقش پرداختند.
 
داستان فیلم درباره یک تالار پذیرایی است که تعدادی کارگر در آن مشغول به کارند و وابستگی عاطفی و کاری به تالار دارند. فیلم سینمایی "بیست" در جشنواره‌های مختلف شرکت کرد و پرویز پرستویی در جشنواره فیلم‌های هنری باتومی جایزه بازیگری را از آن خود کرد. فیلم سینمایی "هیچ" به کارگردانی کاهانی نوروز 89 اکران می‌شود.
کد مطلب 1051151

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