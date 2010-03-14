390 میلیون تومان جایزه صادراتی در لرستان پرداخت شد

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به رشد پر داخت جوایز صادراتی در لرستان، اظهار داشت: این در حالی است که در سال گذشته حدود 272 میلیون تومان جایزه صادراتی به صادرکنندگان این استان پرداخت شده است.

وی همجنین به وضعیت صادرات در این استان اشاره کرد و بیان داشت: روند توسعه صادرات غیر نفتی لرستان نسبت به میانگین کشوری در سطح بالاتری قرار دارد.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان بیان داشت: در 11 ماه گذشته از سالجاری هفت میلیون و 692 هزار و 860 کیلوگرم صادرات غیر نفتی به مبلغ 23 میلیون و 351 هزار و 669 دلار از گمرک استان لرستان صورت گرفته است.

بیرانوند افزود: این میزان صادرات کالاهای غیر نفتی در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 50.69 درصد برخوردار بوده است.

وی از رشد 106 درصدی صادرات غیر نفتی به لحاظ ارزی خبر داد و خاطر نشان کرد: صادرات لرستان در سالجاری به 14 کشور دنیا همچون ایتالیا، هلند، افغانستان، عراق، سوریه، رومانی، ترکیه، گامبیا، ونزوئلا، آرژانتین، ترکمنستان، یونان، ارمنستان و... بوده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: بیشترین میزان صادران از نظر ارزش دلاری در سال 88 مربوط به داروهای انسانی، پودر سنگ و سالامبور گوسفندی بوده است.