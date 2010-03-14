تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و سوم اسفندماه سال 1388هجری شمسی مصادف است با بیست و هفتم ربیع الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با چهاردهم مارس سال 2010 میلادی.

- هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پگری می شود:

* راه آهن شهرری - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران

* سپاهان اصفهان - شاهین بوشهر، ساعت 15:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

- هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* بولونیا - سامپدوریا

* جنوآ - کالیاری

* یوونتوس - سیه نا

* لاتزیو - باری

* لیورنو - رم

* پارما - آتالانتا

* اودینزه - پالرمو

* میلان - کیه وو

- هفته بیست و ششم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* راسینگ سانتاندر - رئال زاراگوزا

* ویارئال - خه‌رس

*‌ تنه ریف - اسپانیول

* آلمریا - مالاگا

* بارسلونا - والنسیا

* اسپورتینگ گیخون - اتلتیک بیلبائو

* والادولید - رئال مادرید

- هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* هوفنهایم - وردربرمن

* بایرلورکوزن - هامبورگ

- هفته سی‌ام رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* منچستر یونایتد - فولهام

* ساندرلند - منچسترسیتی