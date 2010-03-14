تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و سوم اسفندماه سال 1388هجری شمسی مصادف است با بیست و هفتم ربیع الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با چهاردهم مارس سال 2010 میلادی.
- هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پگری می شود:
* راه آهن شهرری - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران
* سپاهان اصفهان - شاهین بوشهر، ساعت 15:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
- هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* بولونیا - سامپدوریا
* جنوآ - کالیاری
* یوونتوس - سیه نا
* لاتزیو - باری
* لیورنو - رم
* پارما - آتالانتا
* اودینزه - پالرمو
* میلان - کیه وو
* بولونیا - سامپدوریا
* جنوآ - کالیاری
* یوونتوس - سیه نا
* لاتزیو - باری
* لیورنو - رم
* پارما - آتالانتا
* اودینزه - پالرمو
* میلان - کیه وو
- هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* راسینگ سانتاندر - رئال زاراگوزا
* ویارئال - خهرس
* تنه ریف - اسپانیول
* آلمریا - مالاگا
* بارسلونا - والنسیا
* اسپورتینگ گیخون - اتلتیک بیلبائو
* والادولید - رئال مادرید
* راسینگ سانتاندر - رئال زاراگوزا
* ویارئال - خهرس
* تنه ریف - اسپانیول
* آلمریا - مالاگا
* بارسلونا - والنسیا
* اسپورتینگ گیخون - اتلتیک بیلبائو
* والادولید - رئال مادرید
- هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* هوفنهایم - وردربرمن
* بایرلورکوزن - هامبورگ
* هوفنهایم - وردربرمن
* بایرلورکوزن - هامبورگ
- هفته سیام رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* منچستر یونایتد - فولهام
* ساندرلند - منچسترسیتی
* منچستر یونایتد - فولهام
* ساندرلند - منچسترسیتی
- تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان عصر امروز در دومین دیدار تدارکاتیاش برابر تیم نوجوانان ارمنستان به میدان می رود.
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