مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی خبر داد: نتایج آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی به زودی اعلام می شود

تلاش انگلیس برای جلب حمایت چین علیه ایران

مخالفت مجلس با لغو قانون بازنشستگی پیش از موعد



ایران :

شورای عالی کار پس از جلسات متوالی تعیین کرد: میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده

وزیر آموزش و پرورش: دوره دبستان از مهر آینده 6 ساله می شود

با راه اندازی سامانه ملی الکترونیک؛ جوانان 3 ترم آموزش ازدواج می بینند

ابرار:

وزیر آموزش و پرورش خبر داد: اجرای نظام جدید آموزش و پرورش از مهر 89

ابراز نگرانی اروپا از احتمال تصمیم واشنگتن برای تحریم بنزین ایران

از سوی بانک مرکزی؛ نرخ سود بانکی سال آینده 12 درصد پیشنهاد شد



ابتکار:

الزام دولت به افزایش حقوق کارمندان در سال 89

لاریجانی: عدالت توزیع پول نیست

تحلیل ابتکار از گمانه زنی های زودهنگام رقابت آینده ریاست جمهوری؛ مردان انتخابات یازدهم



اسرار:

آیت الله العظمی وحید خراسانی: امیدوارم مفاسد اخلاقی و اجتماعی ریشه کن شود

اسحاق جهانگیری: احزاب اصلاح طلب نمی توانند به سرنوشت نظام بی تفاوت باشند

پیشتازی ائتلاف دولت نوری مالکی در بغداد



اطلاعات:

هشدار اتحادیه اروپا به آمریکا درباره تحریم ایران

با تصویب مجلس شورای اسلامی؛ همه دستگاههای اجرایی مکلف به کاهش هزینه شدند

شورای نگهبان از اصلاح قانون انتخابات استقبال می کند



تفاهم:

پیشنهاد بانک مرکزی برای سال آینده؛ نرخ سود بانکی 12 درصد

رئیس جمهور در مراسم تقدیر از کارآفرینان برتر شاهد و ایثارگر: وظیفه ما ساختن ایران و حضور در مناسبات جهانی است

قیمت گاز در سال آینده افزایش می یابد



پول:

جزئیات اختلاس در یک شرکت بیمه دولتی

پیامک رئیس شورای رقابت وضع را پیچیده تر کرد؛ واگذاری مخابرات قطعی نیست، باطل هم نمی شود

رئیس سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع تشریح کرد: اهداف ایران برای ورود به فضا



تهران امروز:

الزام دولت برای افزایش حقوق کارمندان

آغاز تلاش های سیاسی برای انتخابات آینده

پیروزی در عرصه سایبر



جام جم :

بدهکاران عمده بانکی یکصد نفرند

حداقل دستمزد کارگران اعلام شد

ماجرای بی پایان جریمه های اشتباهی



جوان:

دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: دستگیری 30 عضو شبکه های جنگ سایبری

حداقل دستمزد کارگران در سال آینده 303 هزار تومان

راهبرد ضد ایرانی آمریکا با 2 ستون لرزان



جمهوری اسلامی:

توسط یک روزنامه رژیم صهیونیستی صورت گرفت؛ افشای نقش موساد در آموزش نیروهای کشورهای خلیج فارس

رئیس شورای شهر تهران: دولت موظف به پرداخت از حساب ذخیره ارزی برای توسعه مترو است

رئیس مجلس شورای اسلامی: عدالت به معنای توزیع پول نیست



جهان صنعت:

مصوبه شورای عالی کار؛ 303 هزار تومان؛ حداقل دستمزد کارگران

سخنگوی شورای نگهبان: اگر رنگ پرچم عوض شده باشد دولت باید پاسخ دهد

در نشست بانک مرکزی عنوان شد؛ 48 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات غیر جاری



حمایت:

شورای عالی کار اعلام کرد: 303 هزار تومان مزد کارگران در سال 89

بانک مرکزی پیشنهاد کرد: 12 درصد سود پیشنهادی سال آینده

فروش سهام سیمان غرب آسیا تا 15 فروردین 89 در کلیه شعب بانک ملت



خراسان:

شورای رقابت از قضاوت درباره واگذاری سهام مخابرات شانه خالی کرد

رئیس جمهور: نباید فکر کرد ساختن ایران از حفظ استقلال کشور و دفاع مقدس آسان تر است

میزان افزایش دستمزد کارگران در سال 89 تعیین شد



دنیای اقتصاد:

رئیس شورای رقابت حکم نهایی را گفت؛ رای ممتنع به معامله مخابرات

شورای عالی کار مصوب کرد؛ حداقل دستمزد 89 ، 303 هزار تومان

نگرانی اروپا از احتمال تحریم بنزینی ایران



سیاست روز:

تحلیل سیاست روز از بودجه دفاعی کشور؛ ایران بودجه دفاعی پنهان ندارد

دستگیری 30 نفر از متهمان شبکه های سازمان یافته جنگ سایبری

حداقل دستمزد سال آینده کارگران 303 هزار تومان



فرهنگ آشتی:

حداقل دستمزد کارگران 303 هزار تومان شد

استقبال شورای نگهبان از اصلاح قانون انتخابات

تمدید بازنشستگی پیش از موعد در سال 89



فرهیختگان:

حقوق کارگران 15 درصد افزایش یافت؛ افزایش دستمزد کاهش قدرت خرید

پیشتازی مالکی در بغداد

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان: از اصلاح قانون انتخابات استقبال می کنیم



کاروکارگر:

303 هزار و 48 تومان حداقل مزد کارگران در سال 89

الزام دولت به افزایش حقوق کارمندان

رئیس جمهور در جشنواره ملی کارآفرینان برتر شاهد و ایثارگر: ایران قدرت اول دنیاست



کیهان:

بزرگترین شبکه جاسوسی سایبری سیا در تسخیر پاسداران انقلاب

حداقل دستمزد سال آینده کارگران 303 هزار تومان تعیین شد

بی بی سی پروژه تقلب را در عراق کلید زد، کمیسیون انتخابات: صحت ندارد



گسترش:

تصمیمات جدید برای حمایت از تولید صنعتی

تجلیل رئیس جمهوری از کارآفرینان برتر شاهد و ایثارگر

مجلس تصویب کرد: افزایش امتیازات حقوقی و کمک رفاهی کارمندان



وطن امروز:

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر داد: انهدام شبکه های جنگ سایبری

فرمانده نیروی انتظامی خبر داد: برگزاری بزرگ ترین رزمایش پلیس در نوروز 89

آمریکا روی ریل ناکامی ها؛ اروپا با تحریم بنزین ایران مخالفت کرد



همبستگی:

علی لاریجانی رئیس مجلس: عدالت به معنای توزیع پول نیست

معاون وزیر نفت خبر داد: قیمت گاز در سال 89 افزایش می یابد

با تصویب مجلس؛ سازمان خصوصی سازی مکلف بر کنترل اخذ تسهیلات بنگاههای واگذار شده گردید



همشهری:

حداقل دستمزد کارگران؛ 303 هزار تومان

بازنشستگی پیش از موعد همچنان پابرجاست

قالیباف در مراسم بهره برداری از 123 پروژه شهری در جنوب غرب پایتخت: سرعت اجرای پروژه ها بیشتر می شود



هدف واقتصاد:

برگزاری آخرین جلسه شورای عالی کار؛ 303 هزار تومان، حداقل دستمزد سال آینده کارگران

رئیس جمهور: برخی در صدد دستکاری بودجه دولت هستند

بانک مرکزی پیشنهاد کرد: نرخ سود بانکی سال آینده 12 درصد

