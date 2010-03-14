اخبار کوتاه ورزشی از استان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، اسکواش بازان لرستانی به اردوی آمادگی تیم ملی بزرگسالان کشورمان دعوت شدند.

کمیته فنی فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران نوید سپهری و محمد امین ساعدی دو اسکواش باز لرستانی را به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت کرد.

در این اردو که با شرکت 12 نفر در تهران برپا است چهار نفر برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا که اردیبهشت ماه در کشور هندوستان برگزار می شود انتخاب خواهند شد.

شرکت کشتی گیر لرستانی در مسابقات بین المللی

کشتی گیر آزادکار جوان لرستانی در مسابقات بین المللی بلغارستان شرکت خواهد کرد.

کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد جوانان کشورمان عبداله فولادوند، کشتی گیر لرستانی وزن 50 کیلوگرم را برای حضور در رقابتهای بین المللی بلغارستان انتخاب کرد.

پیکارهای بین المللی کشتی آزاد با شرکت 20 تیم همزمان با 29 اسفند تا اول فرودین ماه سال آینده در شهر صوفیه بلغارستان برگزار می شود.