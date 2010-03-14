لزوم فرهنگسازی در چهارشنبه پایان سال/ پلیس خواهان فضای امنیتی نیست

سردار محسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای جلوگیری از وقوع حوادث در چهارشنبه آخر سال نخست باید به فرهنگسازی پرداخت تا مردم بدانند طبق آئین گذشته، این روز برای از بین بردن آلودگیهای اجتماعی در تاریخ کهن ایران باستان بوده است.

وی ادامه داد: در گذشته مردم ایران با آتش زدن وسایل قدیمی و پاکسازی محیط زندگی خود به پیشواز تحویل سال نو می رفتند.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی بیان داشت: پیش از این چهارشنبه آخر سال زمینه ای برای از بین بردن ناپاکیها، ایجاد محیطی امن و پاک برای زندگی بهتر افراد جامعه بود و در آن حادثه ای برای کسی رخ نمی داد.

وی گفت: متاسفانه در سالهای اخیر جامعه به جای اینکه از این روز به عنوان فضایی برای آسایش، آرامش و نظافت استفاده کند با روشهای اشتباه چهارشنبه آخر سال را به محیطی ناامن و پرخطر برای خود و دیگران تبدیل کرده است.

سردار بیگی افزود: اگر فلسفه این سنت با آگاهی و اطلاع رسانی به درستی به مردم معرفی شود، دیگر چهارشنبه آخر سال به عنوان تهدیدی برای مردم جامعه به شمار نمی رود به نحوی که در طول دو سال اخیر با افزایش شناخت مردم نسبت به فلسفه این روز حوادث چهارشنبه آخر سال به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به وظایف دستگاهها و نهادهای اجرایی در زمینه کاهش حوادث چهارشنبه آخر سال تصریح کرد: نهادهای اجرایی مانند شهرداری باید در محیط هایی دور از محیط زندگی شهری، فضایی برای تفریح و شادی مردم به خصوص جوانان ایجاد کنند.



فرمانده پلیس راه کشور گفت: مردم نیز در کاهش حوادث این روز وظایفی را بر عهده دارند که از جمله آن جلوگیری از رفتارها و حرکات پرخطر فرزندانشان است تا یک لحظه غفلت موجب یک عمر پشیمانی آنان نشود.

وی ادامه داد: پلیس نیز با کنترل افراد پرخطر و مسیرهای عبور و مرور اجازه نخواهد داد مزاحمتی برای مردم ایجاد شود.