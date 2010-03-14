چلسی و آرسنال پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، چلسی، صدرنشین رقابت های لیگ برتر، دیشب با نتیجه پرگل 4 بر یک در ورزشگاه استمفوردبریج مقابل وستهام به برتری رسید. آلکس (16) ، دیدیه دروگبا (56 و 90) و مالودا (77) گل های چلسی را به ثمر رساندند و تک گل وستهام توسط پارکر در دقیقه 30 به ثمر رسید.

آرسنال در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته در زمین هال سیتی به برتری رسید. بولارد در دقیقه 28 از روی نقطه پنالتی تک گل هال را به ثمر رساند و آرشاوین (14) و نیکلاس بنتنر (90) برای آرسنال گل زدند. بوآتنگ در دقیقه 45 از هال سیتی از زمین اخراج شد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* تاتنهام 3 - بلکبرن یک

* بیرمنگام 2 - اورتون 2

* بولتون 4 - ویگان صفر

* برنلی یک - ولورهمپتون 2

* استوک سیتی صفر - آستون ویلا صفر

این رقابت ها طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

یکشنبه 23/12/1388

* منچستریونایتد - فولهام

* ساندرلند - منچسترسیتی



دوشنبه 23/12/1388

* لیورپول - پورتسموث

جدول رده بندی:

1- چلسی 64 امتیاز - 29 بازی

2- آرسنال 64 امتیاز- 30 بازی

3- منچستریونایتد 63 امتیاز - 29 بازی

4- تاتنهام 52 امتیاز - 29 بازی

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18- برنلی 24 امتیاز - 30 بازی

19- هال سیتی 24 امتیاز - 29 بازی

20- پورتسموث 19 امتیاز - 28 بازی