رویدادهای فرهنگی امروز

برگزاری شب شعر "در حلقه رندان" در حوزه هنری



هفتاد و ششمین شب شعر "در حلقه رندان" به همت دفتر طنز حوزه هنری در تالار سوره حوزه هنری برگزار می شود.



این شب شعر به روال برنامه‌های معمول خود در آخرین یکشنبه ماه با حضور تنی چند از شاعران طنزپرداز و مطرح کشور برگزار خواهد شد.

کشف و پرورش استعدادهای جوان، حمایت و هدایت آنان در جهت ارتقای سطح دانش تخصصی طنز در فضایی مناسب از اهداف برگزاری شب شعر طنز "درحلقه رندان" است که هر ماه از سوی دفتر طنز حوزه هنری برپا می‌شود.

این نشست از ساعت 17 تا 19 در تالار سوره حوزه هنری واقع در تقاطع خیابان حافظ و سمیه میزبان عموم علاقه‌مندان است.

همایش "تقریب و وحدت" در سوریه

ششمین همایش "تقریب و وحدت" با هدف بررسی مفاهیم نظری وحدت اسلامی در قرآن و سنت، 23 و 24 اسفند در دمشق برگزار می‌شود.



آیت‌الله تسخیری دبیرکل مجمع در رأس هیئتی از جمهوری اسلامی ایران در این همایش شرکت می‌کند.

شرکت‌کنندگان در این همایش محورهایی چون پیام اسلام و ابعاد وحدت جهانی آن، مفاهیم نظری وحدت اسلامی در قرآن و سنت، ابعاد عملی وحدت اسلامی و انسانی در زندگی پیامبر اکرم(ص)، نقش امربه معروف و نه از منکر در وحدت امت را بررسی می‌کنند.

پایان مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسی فراگیر پیام ‌نور



مهلت ثبت‌نام در آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی سال 1389 دانشگاه پیام‌نور برای دومین بار تا 23 اسفندماه تمدید شد.



داوطلبان علاقمند و واجد شرایط می توانند در یکی از روزهای فوق الذکر به باجه پستی توزیع کننده مدارک ثبت نام آزمون دوره های فراگیر کارشناسی سال 1389 دانشگاه پیام نور مراجعه و پس از پرداخت مبلغ 645 هزار ریال به عنوان وجه ثبت نام در آزمون واخذ واحد، نسبت به دریافت کارت اعتباری ثبت نام که دارای شماره پرونده، نام کاربر ورمز عبور به منظور ورود به سیستم نرم افزاری ثبت نام ایترنتی است و یک جلد دفترچه راهنمای ثبت نام اقدام کنند.

امکان ثبت‌نام الکترونیکی از طریق شبکه اینترنت برای داوطلبان دوره‌های فراگیر کارشناسی دانشگاه پیام‌نور تا ساعت 24 روز یکشنبه 23 اسفند فراهم شده و داوطلبان می‌توانند تا زمان اعلام شده با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و بر اساس دستورالعمل‌های مربوط نسبت به تکمیل تقاضانامه الکترونیکی ثبت‌نام آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی سال 1389 دانشگاه پیام‌نور اقدام کنند.

نقاشیهای برجسته چند بعدی در کاخ نیاوران



اولین نمایشگاه نقاشی‌های برجسته چند بعدی در مجموعه فرهنگی- تاریخی نیاوران برپا می‌شود.



در این نمایشگاه تابلوهای نقاشی برجسته با موضوع بناها و مشاغل قدیم از دوره قاجاریه و نزدیک به 300 سال پیش به نمایش گذاشته می‌شود.

این نمایشگاه شامل تابلوهایی از بازار بزرگ تهران،‌ رختشورخانه در زمان قدیم، کوچه‌های روستایی، سفره‌خانه‌های قدیمی و آیینه کاری زن قاجار، آیینه کاری مرد قاجار و انواع مختلف کلمه جلاله بسم ا... است.

نمایشگاه یاد شده 23 تا 26 اسفند سال جاری از ساعت 8 تا 16 در اتاق اسناد کاخ صاحبقرانیه مجموعه فرهنگی- تاریخی نیاوران برپا می‌شود و بازدید از این نمایشگاه برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.



نمایش آثار نقاشی قهوه‌خانه‌ای در موزه هنرهای معاصر



نمایشگاه آثار نقاشی قهوه‌خانه‌ای با عنوان "خیالی نگاران" در موزه هنرهای معاصرتهران افتتاح می‌شود.



در این نمایشگاه حدود 250 اثر از هنرمندان دوران گذشته تا هنرمندان معاصر که از مجموعه داران خصوصی و مجموعه‌های دولتی جمع آوری شده است به نمایش گذاشته می‌شود.

نمایشگاه خیالی نگاران‌ توسط مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شده است و موزه هنرهای معاصرتهران، ‌موزه هنرهای زیبای سعدآباد،‌ بنیاد آفرینش‌های هنری نیاروان، پژوهشکده میراث فرهنگی،‌ موسسه توسعه هنرهای تجسمی و مجموعه داران بخش خصوصی از حامیان این رویداد فرهنگی – هنری هستند.

این نمایشگاه از ساعت 17 روز یکشنبه 23 اسفند در موزه هنرهای معاصر برگزار می‌شود و تا 15 اردیبهشت 89 ادامه دارد.

تندیس پایه گذار پارک فناوری پردیس فردا پرده برداری می شود



تندیس مرحوم سراج الدین کازرونی پایه گذار پارک علم و فناوری پردیس در پارک علم و فناوری پردیس پرده برداری می شود.



مرحوم کازرونی که بعد از انقلاب در مناصبی چون معاونت وزارت کشور ، وزیر مسکن و شهرسازی و ریاست سازمان میراث فرهنگی خدمت کرده بود، در سال 1380، پارک فناوری پردیس را پایه گذاری کرد وی در سال 1384 به جوار رحمت حق شتافت.

به گزارش مهر، شهریور امسال از تندیس مرحوم پرفسور حسین میرشمسی و پرفسور جوزف تیلور از آمریکا نیز در بوستان دانشمندان پارک فناوری پردیس پرده برداری شد.