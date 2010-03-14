رئیس علمی ویرگو در گفتگوی اختصاصی با مهر : رؤیت ماهیت اولین لحظات تولد جهان/ امواج کیهانی را شکار می کنیم

ساختار "ویرگو" یکی از سه آنتن بزرگ دنیا برای شکار امواج گرانشی است. دو آنتن بزرگ دیگر دنیا در آمریکا قرار دارند که "لیگو" نامیده می شوند و به مجموع این ساختارها، پروژه بزرگ "ویرگو- لیگو" (Ligo-Viro) گفته می شود. ویرگو حاصل همکاری دانشمندان ایتالیایی و فرانسوی با یک بودجه 200 میلیون یورویی است که نخستین ایده های آن در سال 1980شکل گرفت.

"ویرگو" در حومه شهر "پیزا" و در نزدیکی شهر کوچک "کاشینا" (Cascina) واقع شده است و از سالها قبل به تمام امواج و اصواتی که از سیاه چاله ها، اخترنماها، ستارگان و تمام اجرام آسمانی به زمین می رسد گوش می دهد.

دانشمندانی که در این پروژه همکاری می کنند امیدوارند با گوش دادن به این اصوات و به خصوص امواج گرانشی بتوانند سرانجام روزی انرژی پنهانی که منجر به وقوع "بیگ بنگ" (Big Bang) یا همان انفجار بزرگ شده است را کشف کنند. چند ماه قبل دانشمندانی که در بخش آمریکایی این پروژه (آنتنهای لیگو) کار می کنند موفق شدند امواج گرانشی فوقاتی بیگ بنگ را شناسایی کنند.

خبرنگار گروه فناوریهای نوین خبرگزاری مهر به دلیل اهمیت این پروژه با همراهی فرانچسکو فدیکارو (Francesco Fidecaro) سرپرست تیم ایتالیایی این پروژه در ویرگو در بازدید از این ساختار از این دانشمند عضو دپارتمان فیزیک انریکو فرمی دانشگاه پیزا و عضو موسسه ملی فیزیک هسته ای ایتالیا جزئیات عملکرد آنتنها را جویا شد.





فرانچسکو فیدکارو عضو موسسه ملی فیزیک هسته ای ایتالیا و رئیس علمی ویرگو

در کنار محل پروژه عظیم ویرگو

* خبرگزاری مهر - گروه فناوریهای نوین: اولین ایده پروژه "ویرگو و لیگو" (Ligo & Virgo) چگونه شکل گرفت؟



- فرانچسکو فیدکارو (Francesco Fidecaro): دستگاههای "لیگو و ویرگو" از پیشنهادی در آمریکا و اروپا با هدف استفاده از متد تداخل سنجی برای اندازه گیری فواصل کوچک متولد شد. با استفاده از متد تداخل سنجی می توان تغییرات فضا- زمان را دید. "رونالد درور" و "روبرتو ووگت" از موسسه تکنولوژی کالیفرنیا و "رایانر ویس" از موسسه تکنولوژی ماساچوست (MIT) اعضای اصلی پروژه "لیگو" در آمریکا هستند. در اروپا که پروژه "ویرگو" اجرا می شود "آلین بریله" از لابراتوار Horloge Atomique فرانسه، من و "آلبرتو جاتزوتو" از موسسه ملی فیزیک هسته ای (INFN) حضور داریم. این دستگاهها پیش از رسیدن به موقعیت پایدار کنونی یک دوره طولانی آزمایش و ابداع را پشت سر گذاشته اند و اولین آزمایشات آنها قبل از 1980 انجام شد.

* هدف اصلی این پروژه چیست؟



- اولین هدف این پروژه ثبت بدون تردید عبور یک موج گرانشی است. هدف بعدی گوش دادن به منابع مختلف نجومی برای درک بهتر رفتار آنها است. همچنین بررسی حساسیت امواج گرانشی اعماق کیهانی هدف نهایی این پروژه است.



* نیروهای گرانشی به چه نیروهایی گفته می شود و امواج گرانشی چه امواجی هستند؟

- نیروی گرانشی یکی از تمام نیروهای حاضر در طبیعت است که از مدتها قبل آن را می شناسیم. یکی از خصوصیات مهم این نیروها را گالیله در آغاز قرن هفدهم شناسایی کرد و نشان داد که تمام اجرام آسمانی در سقوط آزاد یک شتاب دارند. در پایان همان قرن، نیوتن قانون گرانش جهانی را اثبات کرد و سرانجام انیشتین با تئوری نسبیت عمومی خود، اتصال میان میدانهای گرانشی و ساختار فضا- زمان را به اثبات رساند. تئوری انیشتین وجود امواج گرانشی را پیش بینی می کند و نشان می دهد که این امواج با سرعت نور در فضا پراکنده می شوند و می توانند در طول زمان در فضا حرکت کنند و به ما برسند. بنابراین حتی امواج گرانشی برانگیخته از لحظه بیگ بنگ نیز می توانند در میان سایر امواجی هر روز به زمین برخورد می کنند وجود داشته باشند و ما در پروژه "ویرگو" در انتظار شکار این امواج هستیم. اما تاکنون ما تنها توانسته ایم حضور این امواج را اثبات کنیم و همکاران ما در بخش آمریکایی پروژه در کشفی که نتایج آن در مجله نیچر منتشر شد توانستند امواج گرانشی لحظاتی پس از بیگ بنگ را در سطح فوقانی انفجار بزرگ ثبت کنند. * ویرگو چگونه ساختاری است؟ - ویرگو در حقیقت دستگاه تداخل سنج لیزری امواج گرانشی است. این ساختار در مجموع از دو لوله بسیار بزرگ که طول هر یک سه کیلومتر است تشکیل شده است. این دو لوله به صورت دو بازوی به هم متصل یک اهرم در دو جهت غربی و شمالی در فضایی که تقریبا هیچ صدایی در آن نیست در داخل دو تونل امتداد یافته اند. در دو بخش انتهایی این تونلها دو مرکز ویژه حسگرهای با حساسیت بسیار بالا به تمام اصوات و امواج وجود دارد و یک ساختمان مرکزی نیز در محل تداخل این دو بازو قرار دارند که دستگاههای لیزر، دستگاههای لرزه نگار امواج زمین لرزه ای زمین و آینه های بازتابش کننده امواج در آن واقع شده اند. در یک ساختمان دیگر هم سالنهای کنترل امواج وجود دارند که به صورت لحظه ای تمام امواجی را که حسگرها دریافت می کنند بررسی می کنند.



یکی از تصاویر نمای بیرونی تونل * عملکرد این دستگاه چگونه است؟ - با نگاهی ساده به نمونه مدل این دستگاه می توانید ببینید که در ساختار مرکزی، دستگاه تداخل سنج امواج، لیزر را به یک آینه بزرگ گسیل کرده و این آینه امواج را به دو بازوی لوله بازتابش می کند. لیزر در طول لوله ها (هر یک به طول سه کیلومتر) حرکت کرده و به آینه های مجهز به حسگرهای دو سر انتهایی تونل برخورد می کند و این عمل مرتب تکرار می شود. حرکت رفت و برگشت لیزر موجب می شود که امواج تداخل کنند و دستگاه تداخل سنج تمام این تداخلها را ثبت کند. در حقیقت دستگاه تداخل سنج "مایکل سان" (Michelson) که در بخش اتصال دو بازوی لوله ها قرار گرفته است به تفاوتهای طول موج بسیار حساس بوده و بنابراین برای شناسایی امواج گرانشی بسیار ایده آل است. ویرگو به امواج گرانشی در یک طیف وسیع بسامد از 10 تا 10 هزار هرتز حساس است. این حساسیت بالا می تواند تداخل امواج گرانشی حاصل از تمام اجرام آسمانی را نشان دهد. لیزر در داخل تونل در طیف مادون سرخ است و با چشم دیده نمی شود. * امواج گرانشی کیهانی چگونه در کشف رازهای "بیگ بنگ" کمک می کنند؟

- امواج گرانشی بدون اینکه گسترده شوند می توانند در تمام جهان شناخته شده، عبور کنند. چرا که این امواج به میزان بسیار کمی با ماده فعل و انفعال می کنند. به همین دلیل رصد و مشاهده آنها بسیار مشکل است. اما این جهان جوان برای امواج گرانشی که از اولین ثانیه های تشکیل جهان به ما رسیده اند قابل وضوح است. امواج گرانشی عمق کیهانی می توانند ماهیت اولین لحظات تولد جهان را نشان دهند. این در حالی است که امواج متعلق به عمق الکترومغناطیسی تنها آن چیزی را از 300 هزار سال پس از بیگ بنگ رخ داده است نشان می دهند.

* چه تفاوتهایی میان ماموریت ماهواره پلانک و پروژه "ویرگو و لیگو" وجود دارد؟

- ماهواره پلانک امواج عمق الکترومغناطیسی را رصد خواهد کرد. در حالی که "لیگو و ویرگو" امواج گرانشی را جمع آوری می کنند. با دقت بسیار بالایی که پلانک دارد می تواند وجود امواج عمق الکترومغناطیسی را نشان دهد. این در حالی است که دستگاههای "لیگو و ویرگو" عبور امواج گرانشی را رصد می کنند.

تصویر نمونه مدل عملکرد دستگاه

* آیا در اینجا دستگاههای دیگری هم برای ثبت امواج وجود دارند؟ - بله در اینجا دستگاههای دیگری هم وجود دارند که عملکرد بیشتر آنها مکانیکی است. به طوری با انجام حرکات مکانیکی برای مثال لرزش به صورت عمودی و یا افقی امواج مختلف را ثبت می کنند. یکی از این دستگاههای مکانیکی "جداسازنده امواج زمین لرزه ای" نام دارد که امواج زمین لرزه ای عمودی را ثبت می کند. در حقیقت حرکات زمین بسیار بیشتر از آن چیزی است که با ما بتوانیم آنها را به صورت طبیعی احساس کنیم. * بنابراین ساختار ویرگو همچنین می تواند برای درک و شناسایی امواج زلزله نیز مورد استفاده قرار گیرند؟ - بله. اما هدف اصلی ویرگو شناسایی امواج گرانشی کیهانی است. این دستگاهها تمام امواجی را که از زمین و هوا دریافت می کنند ردیابی می کنند. بسامد برخی از این امواج بسیار به هم نزدیک است و در برخی موارد امکان تفکیک آنها وجود ندارد. اگر ما امواج مشکوکی دریافت کنیم که تنها دستگاههای لرزه نگار آنها را ثبت کرده باشند و نشان دهند که این امواج مروبط به یک زلزله هستند می توانیم به مراجع مربوطه اطلاع دهیم. تصویر نمای داخلی تونل * آیا برای این دستگاهها نکات ایمنی هم وجود دارند؟

- تنها نکته ایمنی مهم این دستگاهها این است که باید بسیار تمیز باشند. به خصوص آینه هایی که از بخش انتهایی دستگاه تداخل سنج آویزان می شوند و لیزرها را به درون لوله ها تابش می کنند باید همیشه تمیز باشند. کوچکترین گرد و غباری می تواند در کل سیستم اختلال ایجاد کند. داخل لوله هم باید کاملا تمیز باشد. اما از آنجا در داخل لوله ها خلاء مطلق است برای تمیز کردن آن از گازهای گرم پرفشار استفاده می شود. نکته مهم دیگر صداهایی است که در محیط وجود دارد. ما مکانی را انتخاب کردیم که تقریبا هیچ صدایی در آن وجود ندارد اما هر بار که یک هواپیما بر فراز این مجموعه حرکت می کند در بررسیهای ما ایجاد اختلال می کند. به هر حال به نظر می رسد این موارد اجتناب ناپذیر است. ما حتی در ساختمان مرکزی کنترل از اینترنت بی سیم استفاده نمی کنیم و تنها از طریق کابل فیبرهای نوری به اینترنت دسترسی داریم.

* در خبرها آمده بود که پارک نیروگاه بادی که در نزدیکی "کاشینا" وجود دارد در دستگاههای شما اختلال ایجاد کرده است. آیا در این مورد اقدامی کرده اید؟

بله. این نیروگاه تازه دو سال قبل ساخته شد و از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است. در زمان ساخت این پارک بادی ما به مسئولان شرکت و شهرداری اطلاع دادیم که توربینهای بادی لرزش بسیار زیادی ایجاد می کنند اما ترتیب اثری داده نشد. اکنون که فعالیت توربینها آغاز شده است واقعا لرزشها برای ما ایجاد مزاحمت می کنند. از سویی پروژه عظیم ما و از سوی دیگر استفاده از انرژی بادی مطرح است. در حقیقت این منطقه بادهای خوبی دارد که می توانند در تولید انرژی مفید باشند. بنابراین باید ببینیم که در این مورد چه تدابیری می توان اندیشید.

* شما آینده پروژه های فضایی اروپا را در مطالعات مربوط به "بیگ بنگ" چگونه می بیند؟



- علاوه بر پلانک که به طور حتم نتایج بسیار جالبی ارائه خواهد کرد، اروپا همراه با آمریکا در حال بررسی پروژه "لیزا" (LISA) هستند. لیزا یک دستگاه تداخل سنج با یک بازوی به طول پنج میلیون کیلومتر است. لیزا می تواند امواج گرانشی را رصد کند که بسامدهای آنها با امواج گرانشی رصد شده بر روی زمین متفاوت است و بنابراین می تواند اطلاعات بسیار مفیدی درباره حضور پس از "بیگ بنگ" ارائه کند.



* دانستن تمام آن چیزی که لحظاتی پس از بیگ بنگ رخ داده است چگونه می تواند به ستاره شناسان در مطالعه جهان کمک کند؟



- شناخت نیروهایی که در لحظه بیگ بنگ وارد عمل شده اند می تواند به درک بهتر پدیده های متعددی کمک کند که ما درحال حاضر برای آنها ما چندین توضیح ممکن از جمله تشکیل کهکشانها و احتمال ماده و انرژی تاریک داریم. با کشف لحظات پس از بیگ بنگ می توان فضاهایی را که در آنها انرژی بسیار بالا است بررسی کرد.



* در پایان حرفی برای گفتن ندارید؟

- چرا. یک سئوال دارم.

* بفرمایید؟

- امواج گرانشی بخش کوچکی از فیزیک را تشکیل می دهند. چطور شد که به این بخش علاقمند شدید؟

* در واقع "بیگ بنگ" موضوعی است که بسیار مورد توجه من و علاقمندان به علم قرار دارد و از مدتها قبل تمام اخبار مربوط به انفجار بزرگ را دنبال می کنم. پیش از آشنایی با "ویرگو" موضوع ماهواره پلانک را دنبال می کردم و یک روز در مجله نیچر مقاله بخش آمریکایی پروژه را خواندم و با پیگیری خبر متوجه شدم که این پروژه یک بخش ایتالیایی هم دارد.

- یک سئوال دیگر هم دارم. اینکه آیا در ایران مقالات خبری علمی با استقبال مردم مواجه می شوند؟

* بله. اخبار و گزارشات علمی در ایران خوانندگان زیادی دارند. برخی از اخبار علمی که در خبرگزاری مهر منتشر می شود در طول چند ساعت چند هزار بازدید کننده دارد.

- امیدوارم این مصاحبه نیز مورد استقبال قرار گیرد.

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گفتگو از هدی عربشاهی