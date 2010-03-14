"هابرماس" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب در تلاش است تا فلسفه هابرماس و اصول کلی فلسفه او را به زبانی ساده تبیین کند.

عمده آثار هابرماس در حوزه نظریه انتقادی انجام بوده و او در حوزه‌های گوناگونی چون معرفت شناسی، اخلاق، فلسفه علم، دموکراسی و شهروندی، دین و روانکاوی صاحبنظر است و آرای او توانسته پارادایم جدیدی را به وجود آورد.

نویسنده معتقد است که این کتاب راهنمای مناسبی برای بررسی آرای هابرماس و آشنایی با فلسفه دشوار اوست.او معتقد است برای نظریه انتقادی و آرای انتقادی هابرماس و مفاهیم بنیادی این نظریه چون "چرخش زبانی"، "کنش ارتباطی"، "اخلاق گفتمانی" و "وضعیت آرمانی کلام" این اثر راهگشاست.

به سوی نظریه انتقادی اجتماعی، سپهر عمومی، کنش و فهم ارتباطی، اخلاق گفتمانی، دموکراسی مشورتی و منظومه جدید سیاسی عناوین این کتاب به شمار می‌روند.

لاس توماسون استاد علوم سیاسی دانشگاه لندن است.