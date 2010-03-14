شبکه حمل و نقل لرستان آمادگی جابجایی یک میلیون مسافر را دارد

نصرت الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تشریح برنامه های این اداره کل در ایام نوروز اظهار داشت: طرح ویژه نوروزی در رابطه با حمل و نقل مسافر از تاریخ 25 اسفندماه هر سال تا 15 فروردین ماه سال بعد به اجرا در می آید.

وی با بیان اینکه این طرح به خاطر شرایط ویژه مسافرت های نوروزی در نظر گرفته شده است و در این زمینه تمهیداتی نیز اندیشیده شده است، ادامه داد: در این راستا ناوگان حمل و نقل این استان با 275 دستگاه اتوبوس، حدود هزار دستگاه مینی بوس و 700 دستگاه سواری کرایه ای سازماندهی شده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان با اشاره به اینکه پیش فروش بلیت از یکم اسفندماه شروع شده است و همچنان ادامه دارد، بیان داشت: در شهرستانهای خرم آباد و بروجرد نیز 12 شرکت از طریق فروش اینترنتی به منظور جلوگیری از کاهش سفرهای درون شهری اقدام به ارائه خدمات به مردم کرده اند.

حیدری خاطر نشان کرد: در سال گذشته 544 هزار جابجایی مسافر در قالب اجرای این طرح انجام پذیرفته است که با برنامه ریزی مناسب این سازمان آمادگی جابجایی بیش از یک میلیون نفر در سالجاری را دارد.

وی یادآور شد: همچنین تمهیداتی نیز با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط در راستای راهکارهای افزایش مقررات ایمنی عبور و مرور و توجه به راهکارهای کاهش تصادفات جاده ای، کنترل و نظارت بر ایمنی و رفع نقص وسایل نقلیه مسافربری اندیشیده شده که با توجه به بخشنامه های موجود به شرکتهای حمل و نقل استان نیز ابلاغ شده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان افزود: همچنین در محورهای مواصلاتی استان با جمعیت هلال احمر، اورژانس، راهداری اداره کل راه و ترابری و قرارگاه پلیس راه هماهنگی های لازم انجام شده است.