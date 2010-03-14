پیروانی از حمایت فدراسیون فوتبال انتقاد کرد/ اعلام پیشنهاد مالی کادر فنی

به گزارش خبرنگارمهر، در این نشست که صبح روز شنبه به منظور مشخص شدن وضعیت ادامه همکاری کادر فنی تیم امید با حضور علی کفاشیان، فریدون معینی رئیس کمیته جوانان ، مرتضی محصص رئیس کمیته آموزش ، افاضلی دبیر کمیته فنی فدراسیون فوتبال ، غلامحسین و امیرحسین پیروانی سرمربی و مربی تیم امید در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد، ابتدا امیرحسین پیروانی مربی تیم امید گزارشی از عملکرد و اردوهای برگزار شده این تیم در سال گذشته را ارائه کرد.

در ادامه سرمربی تیم امید با انتقاد از عدم حمایت فدراسیون فوتبال نسبت به برنامه های آماده سازی و دیدارهای تدارکاتی این تیم در سال گذشته اظهار داشت: سال 88 در حالی 14 مرحله اردوهای مقطعی را پشت سرگذاشتیم که فدراسیون فوتبال دیدارهای تدارکاتی مناسبی برای تیم امید برگزار نکرد و این نظر از برنامه های مورد نظر بسیار عقب هستیم.

وی تصریح کرد: اگر فدراسیون فوتبال خواهان موفقیت تیم امید در بازیهای آسیایی گوانگژو است باید شرایط این موفقیت هم فراهم شود و با وعده و وعید نمی شود تیم را برای رویارویی با استرالیا ، کره ، ژاپن و عربستان آماده کرد.

سرمربی تیم امید در ادامه با تاکید بر اینکه بنده برای موفقیت این تیم آبروی 11 ساله ام درمقاومت سپاسی را گذاشته ام و نمی خواهم آبرویی که ذره ذره جمع کرده ام خدشه دار شود، اظهار داشت: اگر فدراسیون فوتبال واقعا بدنبال موفقیت تیم های پایه است باید درعمل هم این مسئله را ثابت کند و صرف وعده دادن مشکلی از تیم حل نمی کند.

پیروانی در بخش دیگری از سخنان خود برنامه های سال آینده تیم امید را تشریح و تاکید کرد: موفقیت تیم امید تنها درسایه حمایت های فدراسیون امکان پذیر است و درصورتیکه این حمایت از تیم امید صورت نگیرد قول هیچگونه موفقیتی را در بازیهای آسیایی نمی دهم.

در ادامه این نشست علی کفاشیان ضمن تایید برنامه های تیم امید تاکید کرد : این برنامه ها به تایید کمیته ملی المپیک هم رسیده و امیدواریم بتوانیم با همکاری مشترک زمینه حضور قدرتمند تیم امید در بازیهای گوانگژو را فراهم کنیم و بتوانیم نظیر دوره های اخیر بازیهای آسیایی در این مسابقات مدال آوری کنیم و گام بلندی به سوی بازیهای المپیک لندن برداریم.

در ادامه امیرحسین پیروانی مربی تیم امید از رئیس فدراسیون فوتبال خواست با توجه به پایان قرارداد کادرفنی تیم امید وضعیت ادامه همکاری مربیان این تیم مشخص شود که رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد کادر فنی تا فردا مبلغ پیشنهادی خود را به رئیس کمیته جوانان اعلام کند.

وی همچنین با اعلام اعضای کادرفنی تیم امید شامل؛ غلامحسین پیروانی (سرمربی) امیرحسین پیروانی (مربی)، هادی طباطبایی (مربی دروازه بانها) خواستار افزوده شدن یک پزشک، یک روانشناس، یک بدنساز و سه آنالیزور به کادر فنی تیم امید .

مربی تیم امید همچنین برگزاری دیدارهای تدارکاتی را بخش اصلی برنامه های این تیم عنوان کرد و از فدراسیون فوتبال خواست تنها در صورتی که امکان برگزاری برنامه های تیم امید فراهم خواهد شد ، قرارداد کادر فعلی تیم امید برای سال آینده تمدید شود.