تولید اولین موش ترانس ژن کشور تا پایان تابستان سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، کریم نیرنیا در حاشیه افتتاح مرکز ملی موش تراریخت به کاربردهای موش ترانس ژن اشاره کرد و افزود: از موشهای دستکاری شده ژنی می توان برای بررسی بیان ژن استفاده کرد بیان ژن بسیار مهم است چرا که فهم بسیاری از بیماریها با بیان ژنها میسر می شود و زمانی که ژنی بیان نمی شود بیماری ایجاد می شود.

وی به بیان کاربرد دیگر موش ترانس ژن پرداخت و اظهار داشت: برخی از ژنها در تولید سرطان موثر هستند از این رو می توان ژن خاصی را به سلولها وارد کرد و اثر آن را در بافت ها مورد بررسی قرار داد علاوه بر این زمانی که محقق ژن جدیدی را کشف می کند و می خواهد اثرات آن را در بروز سرطان بررسی کند، می تواند با وارد کردن این ژن به بافت خاصی چون سینه و پروستات اثرات آن را ارزیابی و بررسی کند.

نیرنیا داروسازی را از دیگر کاربردهای این حیوانات دست ورزی شده ذکر و خاطر نشان کرد: اگر ژن خاصی از دارو مانند "انترفرون" داشته باشیم که در درمان بیماری خاصی موثر است، می توان در غدد شیری حیوان تولید کرد و آن حیوان با تولید شیر، پروتئین خاص آن را نیز در شیر خود تولید کند.

وی تولید سلولهای بنیادی را از دیگر کاربردهای موشهای ترانس ژن دانست و یادآور شد: با استفاده از موشهای ترانس ژنیک می توان نقش سلولهای بنیادی را مورد مطالعه قرار داد که چگونه یک سلول به سلول بنیادی دیگری تبدیل شود برای این منظور لازم است تا ژنها را به وسیله تکنیک ترانس ژن، دستکاری کرد تا از آن سلول بنیادی تولید کنیم و بررسی های لازم برای کاربردی کردن این سلولها در ترمیم بافت نیز مورد استفاده قرار داد.

مدیر علمی آزمایشگاه ملی موش ترانس ژن تاکید کرد: از آنجایی که نمی توان این آزمایشها را در حیوانات بزرگ و انسان اجرا کرد در موشها به عنوان یک بیوراکتور پیاده می شود و در صورت مشاهده نتایج مورد انتظار در حیوانات بزرگتر اجرا می شود.

نیرنیا پروژه تولید موشهای ترانس ژن را از پروژه های استراتژیک هر کشور نام برد و ادامه داد: در صورتی که امکانات لازم فراهم شود تا پایان تابستان سال آینده اولین موش ترانس ژن عرضه خواهد شد.

مدیر علمی آزمایشگاه ملی موش ترانس ژن با بیان اینکه پروژه تولید موشهای ترانس ژن در 6 فاز اجرایی می شود، گفت: در حال حاضر محل آزمایشگاه ملی موش ترانس ژن مشخص و اجرای کامل این پروژه در 6 فار تعریف شده است که در حال حاضر فاز دوم طرح اجرایی شد.

وی تاکید کرد: با اجرایی شدن چهار فاز دیگر این پروژه، کلیه پروسه تولید موشهای دست ورزی شده از انتقال تکنولوژی تا تولید آن تکمیل می شود.