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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۱۵

تردد مسافر از تنها مرز زمینی گلستان 39 درصد کاهش یافت

تردد مسافر از تنها مرز زمینی گلستان 39 درصد کاهش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرکات گلستان اعلام کرد: در 11 ماه سال جاری آمار جابجایی مسافران از تنها مرز زمینی استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 39 درصد کاهش یافته است.

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در سال جاری در مجموع 46 هزار و 617 نفر مسافر از گمرک مرزی اینچه برون تردد داشتنه که نسبت به 81 هزار و 265 نفر سال قبل کاهش داشته است.

وی اظهار داشت: از این تعداد 11 هزار و 898 نفر مسافر ایرانی از تنها مرز زمینی استان گلستان وارد کشور شدند و 13 هزار و 815 نفر نیز از این مرز به خارج از کشور مسافرت کردند.
 
وی خاطرنشان کرد: این آمار نسبت به مدت 11 ماه سال قبل از نظر تعداد مسافر ایران و خارجی به ترتیب 67 و 62 درصد کاهش داشته است.
 
شهریاری بیان داشت: همچنین در این مدت، 10 هزار و 779 نفر مسافر خارجی از گمرک مرزی اینچه برون وارد کشور شدند و 13 هزار و 125 نفر مسافر خارجی نیز از این مرز خارج شده اند که به ترتیب نسبت به سال قبل 157 و 188 درصد افزایش داشته است.
 
مدیرکل گمرکات گلستان بیان داشت: عمده کالاهای همراه مسا ورودی به کشور شامل متقال، روفرشی، پتو، چینی آلالت، انواع ظروف استیل، روسری و .. بوده است.
کد مطلب 1051173

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