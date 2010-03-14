تردد مسافر از تنها مرز زمینی گلستان 39 درصد کاهش یافت

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در سال جاری در مجموع 46 هزار و 617 نفر مسافر از گمرک مرزی اینچه برون تردد داشتنه که نسبت به 81 هزار و 265 نفر سال قبل کاهش داشته است.

وی اظهار داشت: از این تعداد 11 هزار و 898 نفر مسافر ایرانی از تنها مرز زمینی استان گلستان وارد کشور شدند و 13 هزار و 815 نفر نیز از این مرز به خارج از کشور مسافرت کردند.

وی خاطرنشان کرد: این آمار نسبت به مدت 11 ماه سال قبل از نظر تعداد مسافر ایران و خارجی به ترتیب 67 و 62 درصد کاهش داشته است.

شهریاری بیان داشت: همچنین در این مدت، 10 هزار و 779 نفر مسافر خارجی از گمرک مرزی اینچه برون وارد کشور شدند و 13 هزار و 125 نفر مسافر خارجی نیز از این مرز خارج شده اند که به ترتیب نسبت به سال قبل 157 و 188 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرکات گلستان بیان داشت: عمده کالاهای همراه مسا ورودی به کشور شامل متقال، روفرشی، پتو، چینی آلالت، انواع ظروف استیل، روسری و .. بوده است.