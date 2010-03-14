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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۱۵

موفقیت هنرمندان لرستانی در جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه غرب کشور

موفقیت هنرمندان لرستانی در جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه غرب کشور

خرم آباد - خبرگزاری مهر: هنرمندان حوزه هنری استان لرستان موفق به کسب عنوان در جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه غرب کشور شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، "پگاه خرم آبادی" و "فردوس خسروی نژاد" از هنرمندان فعال واحد فیلم و عکس و انیمیشن حوزه هنری لرستان در نهمین جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه غرب کشور به موفقیت دست یافتند.

در این جشنواره پگاه خرم آبادی با انیمیشن "هارمونی موفق" به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه انیمیشن و فردوس خسروی نژاد با فیلم "بی بی طلا" جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره را به خود اختصاص دادند.

انیمیشن هارمونی تقابل سنت و مدرنیته را نشان می دهد و فیلم بی بی طلا نیز زندگی پیرزنی را به تصویر می کشد که به تنهایی در روستا زندگی می کند و به رغم کهولت سن اما همچنان در حال تلاش و کوشش است.

جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه غرب کشور اسفند ماه سالجاری در اهواز برگزار شد.

کد مطلب 1051174

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