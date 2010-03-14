بررسی نظریه های دانشمندان در زمان پناه بردن هنگام زلزله/ "مثلث زندگی" می تواند مرگبار باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبر وقوع زلزله های مهیب در نقاط مختلف جهان این روزها به اخبار عادی روزنامه ها و رسانه های مختلف جهان تبدیل شده است که نمونه بارز آن زلزله های شدید و متوالی است که کشور شیلی را طی هفته های گذشته لرزانده و خسارات زیادی را بر جا گذاشته است.

از آنجایی که هنوز هیچ سیستم یا فردی قادر نیست مکان وقوع و شدت زلزله بعدی که در زمین رخ خواهد داد را تعیین کند، شاید آگاه بودن از شیوه های غلبه بر ترس و پناه گرفتن در نقاط امن بتواند جان بسیاری را از مرگ نجات دهد. رایج ترین و شناخته ترین شیوه برای نجات یافتن از زلزله ها تاکتیکی به نام "نشستن، پوشاندن، نگه داشتن" است به این معنی که در زمان وقوع زلزله فرد باید خود را به زیر سطحی مانند میز، چارچوب محکم یا یک دیوار رسانده، سر خود را با دستها بپوشاند و تا پایان زلزله به این شکل باقی بماند.

اما نظریه جالب و بحث برانگیز دیگری که نامزد جایگزینی تاکتیکهای قدیمی شده بود اما به تدریج با انتقادات شدیدی مواجه شد توسط فردی به نام "داگ کاپ" ارائه شده است و مثلث زندگی نام دارد. در این نظریه کاپ پیشنهاد داده بود که در زمان وقوع یک زلزله بزرگ، ساکنان ساختمان باید در نزدیکی اجسام سخت پناه بگیرند تا به این شکل فضایی محافظتی و مثلث مانند برای جلوگیری از مجروح شدن و نجات یافتن از تخریب شدید ساختمان به وجود آید.

در این نظریه آمده است وزن اجسام در حال سقوط می تواند به اندازه ای باشد که بتواند اجسامی مانند پایه های میزی که افراد در زیر آن پناه گرفته اند را تخریب کند اما در عین حال می تواند به اندازه ای باشد که نتواند بخشی از اجسام نزدیک به میز یا دیگر ساختارهای ساختمان را به طور کامل تخریب کند. به اعتقاد کاپ زمانی که ساختمان تخریب می شود، تمامی وزن سقف بر روی اجسامی که در زیر آن قرار گرفته اند خواهد بود و در این موقعیت ارتفاع این اجسام است که می تواند فضایی کافی برای نجات جان افراد را به وجود آورد.

کاپ این فضا را مثلث زندگی خوانده و معتقد است هرچه جسمی که فرد در کنار آن پناه گرفته است بزرگتر و سخت تر باشد احتمال تخریب آن کاهش پیدا خواهد کرد و در این صورت احتمال آسیب دیدن فردی که در کنار آن قرار دارد نیز کاهش خواهد یافت. این فضاها یکی از رایجترین اشکالی هستند که می توان در فضای خالی آوارهای به جا مانده از زلزله ها مشاهده کرد.

با این حال انتقادات فراوانی به این نظریه وارد شده است از جمله منتقدان اعلام کرده اند یافتن موقعیتی که بتواند شرایط شکل گرفتن چنین مثلثی را به وجود آورد بسیار سخت است زیرا معمولا در زلزله های بزرگ بزرگترین اجسام نیز به جهتهای مختلف حرکت می کنند و حرکت کردن این اجسام سنگین می تواند نتایج ناخوشایندی برای افرادی که درکنار دیواره آن پناه گرفته اند در بر داشته باشد.

در عین حال تحقیقات نشان داده است رایج ترین عامل مرگ در زلزله سقوط اجسام بر سر افراد بوده است و نه فروپاشی ساختمان و افراد با حرکت کردن به این سو و آن سو در حالی که زلزله در حال وقوع است، احتمال آسیب دیدن خود را نسبت به زمانی که به سرعت خود را به میز یا چارچوب یا دیواری می رسانند بسیار افزایش خواهند داد.

بر اساس گزارش ویکی پدیا، از این رو دانشمندان اعلام کرده اند نظریه مثلث زندگی افراد را تشویق می کند تا با جستجو برای یافتن موقعیتی که مثلث در آن شکل بگیرد خود را در معرض خطر بسیار بزرگتری قرار دهند.