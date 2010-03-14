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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۴۵

اللهیاری مسئول جدید نظارت و ارزشیابی نمایشگاه کتاب تهران

اللهیاری مسئول جدید نظارت و ارزشیابی نمایشگاه کتاب تهران

محمدعلی رمضانی‌فرانی مدیر سابق اداره کتاب وزارت ارشاد جای خود را در پست ریاست کمیته نظارت و ارزشیابی نمایشگاه کتاب تهران به محمد اللهیاری فومنی مدیرکل جدید اداره کتاب این وزارتخانه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اللهیاری فومنی مدیرکل اداره کتاب و امور کتابخوانی وزارت ارشاد به عنوان مدیر کمیته نظارت و ارزشیابی بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منصوب شد.

محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد پیشتر حکم انتصاب محمدعلی رمضانی فرانی مدیرکل سابق اداره کتاب را به این سمت (رئیس کمیته نظارت و ارزشیابی نمایشگاه کتاب تهران) صادر کرده بود که با جدایی فرانی از وزارت ارشاد، حکم وی هم به اللهیاری تفویض شد.
اللهیاری دبیر شورای سیاستگذاری بیست و سومین این نمایشگاه نیز هست.
 
بر اساس این گزارش محسن پرویز، علی اکبر اشعری، احسان‌الله حجتی، حمیدرضا قبادی، محمد اللهیاری فومنی، علی شجاعی صائین، مصطفی امیدی، محمدرضا وصفی، محمود سالاری و میثم نیلی اعضای شورای سیاستگذاری بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هستند.
 
مدیران کمیته‌های نمایشگاه نیز عبارتند از: احسان‌الله حجتی (قائم مقام)، حمیدرضا قبادی (معاون اجرایی)، محمدرضا وصفی (مدیر بخش بین‌الملل)، محمود سالاری (مدیر کمیته ناشران داخلی)، حسین صفری (مدیر کمیته اجرایی)، مهدی ثمرزاده (مدیر کمیته پشتیبانی)، محمد موسوی (مدیر کمیته رفاهی)، سیدسعید میرمحمدصادق (مدیر کمیته روابط عمومی)، علی شجاعی صائین (مدیر کمیته جنبی)، محمداللهیاری فومنی (مدیر کمیته نظارت و ارزشیابی)، نورعلی خواجوند (مدیر کمیته تشریفات)، عبادرضا اسلامی (مدیر کمیته مالی) و شعبانی (مسئول پیگیری امور قراردادها).
کد مطلب 1051177

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