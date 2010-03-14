خشم هزاران رمی از فساد دولت/ برلوسکنی برود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، تظاهر کنندگان ایتالیایی با تجمع در میدان "پیزا دل پوپولو" رم، سیلویو برلوسکنی را متهم کردند که کشور را با اهداف شخصی و ناعادلانه اداره می کند.

یکی از دلایل اعتراض این گروه بویژه به دستوری است که اجازه می دهد اعضای حزب برلوسکنی در انتخابات آتی در محل صندوق های رای حضور داشته باشند و این درحالی است که نظر سنجی های اخیر ناشی از کاهش محبوبیت شدید برلوسکنی است.

این گروه از معترضین خواستار کناره گیری برلوسکنی از قدرت شدند. تظاهر کنندگان بر این باورند که صدایشان تنها در خیابانها قابل شنیدن است.

طلاق ، رسوایی جنسی، حمله فیزیکی به برلوسکنی، و تظاهراتهای اخیر مشکلاتی بوده است که نخست وزیر ایتالیا با آن روبرو بوده است.