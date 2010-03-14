  1. بین الملل
  2. سایر
۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۱۳

نا آرامی در ایتالیا/

خشم هزاران رمی از فساد دولت/ برلوسکنی برود

خشم هزاران رمی از فساد دولت/ برلوسکنی برود

200 هزار نفر از شهروندان ایتالیا با برگزاری تظاهرات در رم خواستار برکناری نخست وزیر این کشور بدلیل فساد سیاسی و اخلاقی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، تظاهر کنندگان ایتالیایی با تجمع در میدان "پیزا دل پوپولو" رم، سیلویو برلوسکنی را متهم کردند که کشور را با اهداف شخصی و ناعادلانه اداره می کند.

یکی از دلایل اعتراض این گروه بویژه به دستوری است که اجازه می دهد اعضای حزب برلوسکنی در انتخابات آتی در محل صندوق های رای حضور داشته باشند و این درحالی است که نظر سنجی های اخیر ناشی از کاهش محبوبیت شدید برلوسکنی است. 

این گروه از معترضین خواستار کناره گیری برلوسکنی از قدرت شدند. تظاهر کنندگان بر این باورند که صدایشان تنها در خیابانها قابل شنیدن است.

طلاق ، رسوایی جنسی، حمله فیزیکی به برلوسکنی، و تظاهراتهای اخیر مشکلاتی بوده است که نخست وزیر ایتالیا با آن روبرو بوده است.

کد مطلب 1051178

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها